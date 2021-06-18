長者打疫苗後已44人猝死　林右昌：仍鼓勵可以打就盡快來打

▲對於全國已有44名長者施打疫苗後猝死，基隆市長林右昌表示打疫苗是大家所期盼，仍鼓勵民眾施打。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

日本捐贈給台灣的124萬劑AZ疫苗順利抵台後，各縣市政府也在15日起陸續開打，不過截至18日為止，卻傳出有44名長者，在施打疫苗後出現不適症狀而猝死案例，部分縣市出現緩打潮，不過基隆市長林右昌就表示，打疫苗是大家所期盼的事情，也是防疫最重要的工作，市府仍然還是會鼓勵民眾盡快施打疫苗，形成防線。

全國15日AZ疫苗開打以來，截至18日為止，已有近44名長者在施打疫苗後猝死，是否有可能會影響到長者的施打意願？對此，基隆市長林右昌未正面回應，僅表示施打疫苗是大家所期待的事情，也是防疫最重要的工作，市府還是會鼓勵符合資格的民眾盡快施打。林右昌指出，基隆市這2日開放給80歲以上的長者來施打疫苗，以市府的立場來說當然是鼓勵民眾可以打就打，僅有少部分人因為過敏或個人健康因素考量而放棄施打，基隆市針對符合施打名單，卻未前來施打的民眾，未來也會再請區里長服務，考慮是否進行到府施打疫苗的工作。

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而指揮中心宣布75萬劑的莫德納疫苗即將抵台，未來是否會開放給長者自由選擇品牌？林右昌話說得保守，只說75萬劑疫苗的分配仍要交由中央來規劃，若長者仍對施打疫苗有疑慮的話，也可經過醫師的專業評估，讓長者來做選擇要不要施打疫苗，畢竟打疫苗是個人的權利，至於下一波疫苗施打是否有可能開啟到府施打服務，還需要看中央的疫苗撥發才決定。

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