竹東34確診+長照機構傳播鏈　河濱公園千人普篩結果出爐

▲新竹縣竹東地區今日辦理第二場普篩，共600人報名，截至中午，快篩結果均為陰性。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東鎮2家長照機構爆發群聚感染，竹東迄今共計34例確診，竹縣府針對竹東鎮辦理大規模普篩，16日在河濱公園首場篩檢416人皆陰性，今(18日)辦理第二場普篩，本次共600人報名，截至上午為止，篩檢211人均為陰性。

新竹縣長楊文科表示，竹東鎮2家發生群聚感染的長照機構，第一時間相關接觸者皆已匡列，並與中央合作，將確診者送至專責醫院，居家隔離者分送到機構專責管理，期間持續監測，每2到3天進行一次測檢，目前竹東所確診的案例，都是在匡列中的案例，長照機構住民和洗腎腎友也全數施打疫苗。兩處長照機構周邊由環保局持續全面性消毒，避免疫情擴散，請居民安心。

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竹東鎮今日早上9點至12點、下午2點到5點2個時段進行普篩，16日和18日兩次共開放1200個普篩名額。

衛生局表示，新竹縣社區篩檢站共4站，在竹北有生醫站與府前站，湖口鳳山站及竹東河濱公園站，開放篩檢時間湖口鳳山站、竹東站自本周起每週三、五，府前站與生醫站每週二、四，符合篩檢對象資格者全額免費，有需要的民眾請上衛生局網站首頁便民服務，線上預約報名。網址:https://www.hcshb.gov.tw/Active_Content.aspx?n=644&ss=B23D3534B72A4D0

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