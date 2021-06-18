台東續+0　第二波6400劑疫苗21日起開放預約

▲▼ 台東縣政府下午召開記者會，縣長饒慶鈴報告今日確診持續+0，第二波疫苗21日起開放4類對象預約。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣今(18)日連續8天0確診，維持累計22例確診個案。台東縣長饒慶鈴下午召開疫情記者會說明第二波疫苗施打對象及預約方式，台東分配到6,400劑疫苗，將新增65歲以上原住民、非設籍台東但符合年齡資格的長者、4/15前已施打第一劑者，自6/21起開始預約、6/23起陸續施打，至於住宿型養護機構工作人員、住民及洗腎患者，將統一在機構內施打。

饒慶鈴表示，台東雖然連續8天0確診，防疫仍不能鬆懈。台東首波新冠疫苗8,000劑已於15、16日2天內全數施打完畢，疫苗使用率達84%為全國最高，也再次感謝村里鄰長們事先協助調查，確認村里內符合資格且有意願施打的長輩名單，才能更精準施打、做好分流，目前這些長輩已達到8成接種率。

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台東此次收到的6,400劑疫苗將開放4類對象施打，包括洗腎患者、住宿型養護機構住民及工作人員，將在機構內統一施打；除了持續開放75歲以上長者施打，另新增列入65歲以上的原住民長者，戶籍不在台東、符合年齡的長輩也可預約；中央公費接種第1至3類還未施打的人員；4/15前已施打過第1劑疫苗者、在2個月時限內須施打第2劑者。而為保障設籍在台東第1至3類的孕婦，另也提供莫德納疫苗接種的預約專線(衛生局疾病管制科089-331174)，預約日期為21、22日上班時間。

饒慶鈴另也說明此波疫苗預約方式，21日起開始預約至22日止，並於23日全面開打。針對想在台東市施打者，第1至3類人員請於21日上午8:30起至22日，至台東馬偕醫院新冠疫苗施打預約系統進行網路預約(https://tinyurl.com/h5jb3scc )。75歲以上長者、65歲以上原住民長者及4/15前接種第一劑者，請於21、22日上班時間電洽台東市衛生所預約。而想在其他15鄉鎮施打者，同樣於21、22日上班時間致電鄉鎮衛生所預約。

饒慶鈴最後也提醒民眾遵守疫苗施打預約制度，預約成功後備妥身分證、健保卡雙證件及相關工作證明文件，再依時間、地點前往施打疫苗。並請大家持續注意長者接種疫苗後的身體狀況，如有呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等嚴重過敏反應，應儘速就醫。



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