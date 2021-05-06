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怪怪男戴鴨舌帽＋手套潛民宅　熱心鄰居一動作甕中捉鱉

▲吳姓男子5日中午潛入桃園市楊梅區瑞溪路民宅企圖行竊，鄰居發現其頭戴鴨舌帽、帶手套行跡可疑報警處理，員警趕到時當場活逮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲吳姓男子5日中午潛入桃園市楊梅區瑞溪路民宅企圖行竊，鄰居發現其頭戴鴨舌帽、帶手套行跡可疑報警處理，員警趕到時當場活逮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局5日接獲報案指稱，1名頭戴鴨舌帽帶手套與口罩怪怪男子潛入瑞溪路民宅企圖行竊，員警到場後，該名吳姓男子察覺形跡敗露竟攀牆企圖逃逸，鑽進另一戶民宅再大方從大門溜出來想避開員警追查，但員警眼尖察覺當場活逮，坦承闖空門企圖行竊，但還沒偷到就被查獲，警方偵訊後依竊盜未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

楊梅警分局草湳派出所5日中午接獲報案，瑞溪路民宅有陌生人闖入企圖行竊，該名男子頭戴鴨舌帽、口罩與帶手套，刻意壓低帽緣潛入屋內，因鄰居未曾看過他懷疑想闖空門；草湳派出所所長張傑凱據報率領警員鄧正穎、郭豪云與游易翔趕赴現場。

▲吳姓男子5日中午潛入桃園市楊梅區瑞溪路民宅企圖行竊，被員警及時趕到拘捕送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲吳姓男子5日中午潛入桃園市楊梅區瑞溪路民宅企圖行竊，被員警及時趕到拘捕送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，44歲的吳姓男子潛入民宅後發現員警趕到，形跡敗露後想找出口逃離，但四周全是警察與熱心民眾包圍，吳男從民宅跳到下一樓層，並攀牆鑽入另一棟房屋再從房屋大門溜出來，但還是被員警發現上前攔查拘捕到案。

吳男辯稱，從台北搭車到楊梅埔心找朋友，後來發現住家無人遂心生歹念欲行竊，以為神不知鬼不覺，結果因形跡可疑被鄰居察覺有異報警，還沒偷到東西就被查獲；員警偵訊後依竊盜未遂與入侵民宅等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警分局呼籲，住宅竊案常發生在白天，竊嫌常趁家中成員上班、上學無人之際入侵行竊，建議民眾加裝結構複雜門鎖或加裝電子防盜監視器，並與左鄰右舍間相互聯繫彼此照應，發揮守望相助，讓宵小無機可趁。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

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