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快訊／基隆護理之家1住民確診　養護中心3住民定期檢測染疫

▲6/16日基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（18日）公布國內新增本土個185案例，確診個案新增21例死亡；基隆市增4例，累計共275人染疫。基隆市長林右昌公布基隆4例確診個案，其中，1名是護理之家住民，3名為養護中心住民，執行護理之家加強版管理準則，定期監測採檢確診染疫。

林右昌表示，18日CDC公布基隆4例確診個案，（案13804）30多歲男性，護理之家住民，6/12日PCR採檢陰性，因執行護理之家加強版管理準則，定期監測採檢確診，無症狀，已收治醫院；（案13805）60多歲女性，養護中心住民，6/13日PCR採檢陰性，因執行護理之家加強版管理準則，定期監測採檢確診，無症狀，將收治醫院；（案13852）80多歲男性，養護中心住民，6/13日PCR採檢陰性，因執行護理之家加強版管理準則，定期監測採檢確診，無症狀，將收治醫院；（案13853）70多歲女性，養護中心住民，6/13日PCR採檢陰性，因執行護理之家加強版管理準則，定期監測採檢確診，無症狀，將收治醫院。

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▲6/18日基隆公布4例確診案例。（圖／基隆市政府提供）

▲6月18日基隆公布4例確診案例。（圖／基隆市政府提供）

▲▼0618全台總數確診地圖（圖／ETtoday）

▲6月18日全台總數確診地圖。（圖／ETtoday新聞雲）

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