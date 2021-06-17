快訊／新北金山機動普篩隊「狂掃8hr」　599人篩檢結果出爐

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區突增6例新冠確診，出現家族群聚感染，昨（16日）金山機動快篩隊進駐普篩，立即啟動擴大規模篩檢，16日快篩總人數為432人，2人呈現陽性、PCR確診；金山區長廖武輝立即要求金山警分局疫調小組及衛生所，將2案進行疫調並匡列人員200餘人。金山區公所稍早表示，今（17日）機動普篩，共篩檢599位，篩檢結果全為「陰性」。

▲新北金山機動快篩隊狂掃8hr，599人篩檢結果出爐全數「陰性」。（圖／記者劉亮亨攝）

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金山區長廖武輝表示，第一時間接獲通報，快速連夜通知疫調對象，因16日2名女性快篩為陽性，PCR核酸檢測結果確診，立即聯合金山警分局疫調小組和衛生所展開大規模疫調，連同金山區近期確診個案一同疫調，共匡列高風險對象200餘人，17日優先快篩，希望能在第一時間杜絕疫情擴散，阻斷隱形傳播鏈。17日機動普篩，共篩檢599人（快篩＋PCR），快篩結果全為「陰性」。

金山警分局長趙家輝表示，自從金山區近期發生有家族群聚感染，分局疫調小組立即配合指揮官金山區長進行大規模疫調，以科學辦案方式，透過監視器調閱比對確診者相關足跡，並逐一確認確診者及其家屬、同事所延伸的接觸史，希望透過大規模疫調，達到控制疫情擴散傳播。

▲新北金山機動快篩隊普篩599人，篩檢結果全為陰性。（圖／翻攝自「新北市金山區公所」LINE社群）

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