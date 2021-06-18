雲林累計4長者打AZ後猝死！1833人未依通知到場　施打缺席16%

▲雲林縣85歲以上長者施打疫苗，缺席為16%，猝死人數今日再增2名，最新統計為4人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央配發雲林縣第一波2萬4000劑AZ疫苗，提供第一至五類及第六類85歲以上長者施打，猝死人數最新統計為4人，雲林縣衛生局表示，長者死因與AZ疫苗之關聯需再調查。至於其他縣市出現緩打潮，根據衛生局統計，雲林縣85歲以上長者施打疫苗，缺席為16%，。

中央流行疫情指揮中心昨日於記者會上呼籲，疫苗可預防重症死亡，慢性病人都應該盡快接種疫苗，別在未釐清因果關係下，就卻步不打。根據雲林縣衛生局統計，雲林縣85歲以上長者總人數1萬8339人，有意願施打人數為1萬1658人，實際施打人數9千825人，缺席1千833人，缺席為16%，猝死人數至今日累計4人。

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據了解，元長鄉一名83歲的老婦人15日施打AZ疫苗，昨(17)日突然身體不適，經送往醫院急救，仍然不治，由於老婦曾施打過疫苗，院方通報衛生局，而老婦有第三期慢性腎臟病，為洗腎病患，施打疫苗後持續感覺身體疲倦與嗜睡，至第3天仍未有改善，家屬送醫搶救無效。

另一名為崙背鄉85歲老翁，同樣在15日接種疫苗，也是在昨日晚間突然出現嚴重身體不適，初步了解，老翁有癌症病史，家屬昨晚8點多打119報案，由消防局救護車送醫救護，經緊急送醫急救，仍然回天乏術。

雲林縣衛生局表示，長者死因是否與施打疫苗有關仍待調查，將尊重家屬意願協助釐清，若與疫苗接種有相關性，會協助家屬提預防接種受害救濟申請。



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