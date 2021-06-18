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Rescue Now！花蓮縣府響應餐費一日捐　關懷急難特況家庭

▲台灣世界展望會社工與受助兒少視訊關懷。（圖／世界展望會提供，下同）

台灣世界展望會社工與受助兒少視訊關懷。（圖／世界展望會提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

6月18日世界難民日前夕，花蓮縣政府響應台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動，今年以「Rescue Now！搶救最脆弱兒童」為主題，由縣府各局處同仁自發響應捐出一日餐費，募得242筆善款122000元，幫助花蓮在地急難特況家庭。花蓮縣政府因應疫情不群聚，默默為需要幫助的家庭付出一份心意，台灣世界展望會號召民眾一起關懷因疫情讓家庭陷入困難的花蓮特況家庭需求。

▲台灣世界展望會社工與受助兒少視訊關懷。（圖／世界展望會提供，下同）

展望會社工家訪關心受助兒童學習狀況。

花蓮縣政府每日監控疫情發展，第一時間因應疫情需要，動員各處室調度配合，期望能讓縣民的影響降到最低，守護每一位花蓮縣民的生命與安全。台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長非常感謝縣府同仁們的義舉，在這樣困難的時刻，仍舊關心在地弱勢兒少與家庭的需要；尤其各行各業生計都陷入膠著，許多弱勢家庭更顯艱難，展望會透過社工電訪調查，協助生活陷入困難的弱勢家庭，提供家訪關懷與生活補助金，轉介社福資源，期望透過各界愛心的手，來接住這些需要幫助的弱勢家庭。

▲台灣世界展望會社工與受助兒少視訊關懷。（圖／世界展望會提供，下同）

展望會社工送白米物資給受助家庭。

花蓮縣長徐榛蔚分享，「現階段大家都特別的不容易，因為疫情，改變了我們的生活，許多家庭也面臨生活上的困難。謝謝同仁們願意參與這樣善的行動，人與人之間雖然保持距離，但心可以更靠近，盼望集結大家小小的力量，幫助弱勢家庭度過難關，我們一起努力。」

▲台灣世界展望會社工與受助兒少視訊關懷。（圖／世界展望會提供，下同）

因應遠距上課，展望會社工提供上網sim卡給資助童。

花蓮縣政府消防局玉里分隊陳昱君想對這些困難的家庭說：「希望以後你們有能力的時候，能再幫助別人，把愛傳下去。」環保局人事主任林素禎分享，「希望以綿薄之力，幫助弱勢兒童改善生活環境，遠離飢餓。」花蓮縣政府葉雅萍秘書分享，「施比受更有福，只是照著聖經上的指示及引導去做，盼望受助家庭能夠一切平安順利，度過難關。」

▲台灣世界展望會社工與受助兒少視訊關懷。（圖／世界展望會提供，下同）

展望會社工家訪關懷受助案家。

台灣世界展望會蕭文榮處長表示，今年因應疫情取消實體活動，非常感謝花蓮縣政府同仁愛心不落人後，自發響應飢餓三十餐費一日捐，募得款項將全數投入幫助花蓮在地急難特況家庭。目前全台因疫情緊繃，壟罩在疫情擴散壓力下，我們盡力配合政府政策，做好防疫工作的同時，也要努力好好地「正常」生活，不群聚、戴好口罩、勤消毒，以電話或視訊關心家人親友。雖然人際之間需要保持距離，但有愛就不會疏離！盼望您伸出援手，為需要的弱勢家庭盡一份心力！

愛心專線：03-8236868或E-mail：pr@worldvision.org.tw。

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