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竹市第二批5900劑長者AZ報到率7成　1610位一類人員今起開打

▲新竹市、長者、疫苗、AZ。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市第二批AZ報到率達7成。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市17日獲配5900劑疫苗，下午為78歲以上長者接種疫苗，總共通知2331名長者前來施打，有1620人接種疫苗，疫苗報到施打率近70%創新高，比過去平均報到率高5%。此外，今日也為新竹竹市1610位一類人員施打，市府提醒，一類人員施打，統一依公會造冊為準，若未納入造冊名單，考量施打站分流原則，請勿自行前來施打站。

新竹市首批1.1萬劑AZ疫苗14日開打，當日接種報到率60%，15日63%，17日第二階段AZ疫苗注射報到率更高達70%。18日起新竹市開始為「未設籍、但有居住事實的80歲以上長輩」施打，經民眾主動申請，市府已造冊710人，這批疫苗預計今日施打完畢。

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林智堅市長說明，竹市AZ疫苗累積已為78歲以上、共1萬952名長輩接種疫苗。接種率也隨施打年齡層下降逐步提高，14日端午節開打，當日接種報到率60%，15日63%，17日報到率更創新高來到70%。

另，本批疫苗市府也持續安排醫事人員施打，今起預計施打1610位一類人員，市府說明，竹市符合第一類醫事人員資格的約9400多位，施打率已逾9成，有執業登記的醫事人員已陸續接種，少部分為當時無意願或身體因素尚未施打。本次施打一類人員對象，主要為於診所、醫療場所服務的助理與行政人員等「非醫事人員」，需具該醫療場所之勞保或健保證明，才納入此次施打名單。

市府已偕同新竹市醫師公會邱國華理事長、新竹市牙醫師公會藍鴻文理事長、新竹市中醫師公會黃科峯理事長共同研商，統一由各公會協助診所申請、彙整名單，與市府共同審核造冊。市府強調，一類人員施打，統一依公會造冊為準，若未納入造冊名單，考量施打站分流原則，請勿自行前來施打站。

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