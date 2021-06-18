陳時中：台灣接種疫苗死亡率與國外相當　國人不要產生太多猶疑

▲陳時中表示，台灣在不分年齡接種AZ疫苗後的死亡率約為百萬分之20，跟各國比較還在範圍內。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

日本政府贈送台灣124萬劑AZ疫苗，日前已開放全台高齡者施打，卻相繼傳出超過20位長者在施打疫苗後猝死。衛福部長陳時中18日表示，台灣在不分年齡接種AZ疫苗後的死亡率約為百萬分之20，跟各國比較還在範圍內，未出現危險訊號，希望大家不要對疫苗產生太多猶疑。

立法院長游錫堃18日召集朝野協商，繼續研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜，力拚完成三讀程序。

陳時中指出，目前在英國、韓國等國家施打疫苗的經驗，接種AZ疫苗後的死亡率都與其他廠牌的疫苗相當，而台灣在不分年齡接種AZ疫苗後，死亡率約為百萬分之20，大概跟各國數字相當。

陳時中也坦言，近來因針對75歲以上的高齡者施打，看起來通報數目比較高，不過跟各國比起來，還在範圍之內，沒有出現危險訊號。

陳時中說明，根據人口統計資料，在未接種疫苗的情況下，平均每日會有超過200名75歲以上長者死亡，背景值也要持續監測，台灣從85歲以上的人開始施打，風險又相對高，在接種AZ疫苗的126萬人次中，其中有23萬人為75歲以上。

不過，國民黨立委費鴻泰質疑，陳時中以上的說明，是否可以說服國人繼續施打疫苗。

對此，陳時中表示，昨天晚上在立法院開完委員會後，他回去與同仁討論到凌晨1點多，並在今天早上7點召開專家會議，對所有個案進行了解，後續也必然還是要做分析，「確實在死亡上要謹慎」，其中有3例與施打疫苗的關聯性較低，其他的則還需要經過判定。

陳時中說明，根據現行的制度，基本上還是鼓勵解剖，政府並沒有強迫，只要接受解剖都會給予30萬元作為慰問，希望能夠讓參與解剖的人比較多。

陳時中指出，根據國外的相關報告，台灣接種疫苗後的死亡率相對低，政府並不是要用國外的資料搪塞，礙於目前國內的資料比較少少，「用國外已經有的資料看相關背景，並不是用資料搪塞」，國內的資料也會陸續公告，政府也會參考專家的意見。

陳時中也說，不管在國內還是國外，發生事故時就會發生疫苗猶疑，政府只能提出更多證據向人民說明，目前開放年長者、洗腎患者全員施打，因為高齡者、高風險族群染疫的風險比較高，染疫後重症的可能性也相對高，施打疫苗可以讓重症的風險降低。

陳時中強調，政府希望好好向國人一步一步說明，讓大家不要對疫苗產生太多猶疑，「不過每次都會有這樣的情形，我們會努力溝通」。

此外，陳時中也否認蓋牌死亡人數，政府針對每一個個案，都很清楚地一案一案分析資料，確實需要一點時間，至於有很多其他專家提出建議，縱使不是在專家委員會的名單內，指揮中心還是會廣納雅言，任何建議都會虛心檢討，事情做好最要緊。

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