3+11教訓在前！他看CDC「檢疫新措施」怕爆：準備面對第二波衝擊

記者邱晟軒／綜合報導

針對外界質疑這波本土疫情爆發破口為放寬機組員「3+11」所致，指揮中心（14日）宣布自7月1日起再加嚴，若未接種疫苗和尚無疫苗保護力，將採7+7天、5+9天等加強措施，而對於接種完兩劑疫苗者，返台後僅需7天自主健康管理。對此，有網友發文質疑，全球已有明確案例顯示，即使打滿兩劑，仍有可能遭受Delta變種病毒感染，「各位做好接受第二波衝擊的準備了嗎？」

有網友在Dcard以「你準備好面對第二波衝擊了嗎？」為題發文指出， 指揮中心發布了更新版的機組人員檢疫措施，將打滿兩劑疫苗，且具有抗體的機組人員的居家檢疫日數降低為零，且只需七天的自主健康管理，「是的，你沒看錯，只需七天的自主健康管理！」

原PO表示，可能你會說，很合理啊，人家打完疫苗又有抗體了，幹嘛要被關這麼久？但問題來了，目前全球已有明確顯著案例顯示，就算打滿兩劑疫苗，仍有極大可能遭受Delta變種病毒感染。

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▲接種二劑且抗體檢測陽性者，僅需七天自主管理，引發網友質疑。（圖／翻攝自Dcard）

原PO舉例，就連目前一劑疫苗覆蓋率已達 79.8% ，完全接種率已達 59.7%，機組員隔離措施更加嚴格的英國，皆無法抵擋Delta變種病毒的入侵，更何況是目前一劑覆蓋率、完全接種率、機組員隔離措施更加寬鬆的台灣。

「你相信所有機組員皆會做好七天自主健康管理嗎？」原PO認為，Delta病毒入侵是絕對百分之百的必然，不相信那些專家會不知道這些事情，但他們仍決定一意孤行，所以說「你各位，做好接受第二波衝擊的準備了嗎？」

貼文一出後，立刻引起許多網友熱議，「怕爆！有沒有辦法反應啊」、「打疫苗還是會感染，國外真的很多這樣」、「台灣現在疫苗數量完全不夠欸，政府急著推這個政策幹嘛啊？」、「這是認真的嗎」、「3+11 還沒學乖，世界真的跟不上台灣欸」、「這次有會議紀錄了嗎」、「一錯再錯，執政者怎麼還是學不會！」。

不過也有人補充指出，「不管有沒有接種疫苗，第七天都要做PCR，只打一劑和沒打的都是居家隔離7天和5天做PCR，重點是現在沒人打完第二劑，所以不用緊張好嗎？」。但也有其他網友反駁表示，「現在有沒有PCR根本無感，說實在7天自主，根本很多人不能自主，最後就是爆發，然後又說是機組員沒自主好，不是政策的錯」。

▼7月1起加嚴國籍航班檢疫措施。（圖／中央疫情指揮中心提供）