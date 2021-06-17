　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3+11教訓在前！他看CDC「檢疫新措施」怕爆：準備面對第二波衝擊

記者邱晟軒／綜合報導

針對外界質疑這波本土疫情爆發破口為放寬機組員「3+11」所致，指揮中心（14日）宣布自7月1日起再加嚴，若未接種疫苗和尚無疫苗保護力，將採7+7天、5+9天等加強措施，而對於接種完兩劑疫苗者，返台後僅需7天自主健康管理。對此，有網友發文質疑，全球已有明確案例顯示，即使打滿兩劑，仍有可能遭受Delta變種病毒感染，「各位做好接受第二波衝擊的準備了嗎？」

有網友在Dcard以「你準備好面對第二波衝擊了嗎？」為題發文指出， 指揮中心發布了更新版的機組人員檢疫措施，將打滿兩劑疫苗，且具有抗體的機組人員的居家檢疫日數降低為零，且只需七天的自主健康管理，「是的，你沒看錯，只需七天的自主健康管理！」

原PO表示，可能你會說，很合理啊，人家打完疫苗又有抗體了，幹嘛要被關這麼久？但問題來了，目前全球已有明確顯著案例顯示，就算打滿兩劑疫苗，仍有極大可能遭受Delta變種病毒感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲接種二劑且抗體檢測陽性者，僅需七天自主管理，引發網友質疑。（圖／翻攝自Dcard）

▲接種二劑且抗體檢測陽性者，僅需七天自主管理，引發網友質疑。（圖／翻攝自Dcard）

原PO舉例，就連目前一劑疫苗覆蓋率已達 79.8% ，完全接種率已達 59.7%，機組員隔離措施更加嚴格的英國，皆無法抵擋Delta變種病毒的入侵，更何況是目前一劑覆蓋率、完全接種率、機組員隔離措施更加寬鬆的台灣。

「你相信所有機組員皆會做好七天自主健康管理嗎？」原PO認為，Delta病毒入侵是絕對百分之百的必然，不相信那些專家會不知道這些事情，但他們仍決定一意孤行，所以說「你各位，做好接受第二波衝擊的準備了嗎？」

貼文一出後，立刻引起許多網友熱議，「怕爆！有沒有辦法反應啊」、「打疫苗還是會感染，國外真的很多這樣」、「台灣現在疫苗數量完全不夠欸，政府急著推這個政策幹嘛啊？」、「這是認真的嗎」、「3+11 還沒學乖，世界真的跟不上台灣欸」、「這次有會議紀錄了嗎」、「一錯再錯，執政者怎麼還是學不會！」。

不過也有人補充指出，「不管有沒有接種疫苗，第七天都要做PCR，只打一劑和沒打的都是居家隔離7天和5天做PCR，重點是現在沒人打完第二劑，所以不用緊張好嗎？」。但也有其他網友反駁表示，「現在有沒有PCR根本無感，說實在7天自主，根本很多人不能自主，最後就是爆發，然後又說是機組員沒自主好，不是政策的錯」。

▼7月1起加嚴國籍航班檢疫措施。（圖／中央疫情指揮中心提供）

▲7月1起加嚴國籍航班檢疫措施。（圖／中央疫情指揮中心提供）

ET快訊
好市多「熱銷商品」限購了！　網：不限制根本搶不到

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北農爆發群聚「18人確診」！　急發聲明回應

不斷更新／打疫苗28死！桃園嬤才接種「晚上昏迷亡」　一張圖曝全台分布

好市多「熱銷肉類」限購了　網友大推：不限制根本搶不到

「周五天劫日」LINE瘋傳瘟神下凡收人、別穿黑衣　慈惠堂總堂說話了

智利烏拉圭59%國人打疫苗「疫情未減」 陳建仁揭疑點：大多打科興

全台累積28人暴斃　指揮中心：沒打每天也會有200多名老人死亡

3+11教訓在前！他看CDC「檢疫新措施」怕爆：準備面對第二波衝擊

台中妹應徵「1300元打掃」兜擋布男床上晃2分鐘付款…她傻：沒洗手

7點開冷氣等長輩、5分鐘消毒廁所一次　林欽榮曝高雄接種疫苗幕後

台中「22瓶疫苗多打50人」湊瓶遭質疑　賴醫師：為多救人願受罰

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

賈永婕遭抹黑「分裂台灣」：我哪根蔥　「順時中、同島一命」直播講到哽咽

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

快訊／北農爆發群聚「18人確診」！　急發聲明回應

不斷更新／打疫苗28死！桃園嬤才接種「晚上昏迷亡」　一張圖曝全台分布

好市多「熱銷肉類」限購了　網友大推：不限制根本搶不到

「周五天劫日」LINE瘋傳瘟神下凡收人、別穿黑衣　慈惠堂總堂說話了

智利烏拉圭59%國人打疫苗「疫情未減」 陳建仁揭疑點：大多打科興

全台累積28人暴斃　指揮中心：沒打每天也會有200多名老人死亡

3+11教訓在前！他看CDC「檢疫新措施」怕爆：準備面對第二波衝擊

台中妹應徵「1300元打掃」兜擋布男床上晃2分鐘付款…她傻：沒洗手

7點開冷氣等長輩、5分鐘消毒廁所一次　林欽榮曝高雄接種疫苗幕後

台中「22瓶疫苗多打50人」湊瓶遭質疑　賴醫師：為多救人願受罰

亮哲累到打呵欠…謝承均「從別棚看螢幕」發現！　隔空送驚喜暖翻

快訊／日本埼玉驚傳挾持案！1男持刀挾網咖女店員「與警對峙中」

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程...Sandy心疼

保羅確診新冠狀態？　太陽教頭：沒必要再多談此事

快訊／捐贈75萬劑疫苗　美官員：將在「非常短的時間內」送到台灣

肖戰新作片場遭偷拍！　「浪漫吻戲片段」曝光…劇組震怒喊告

日本正夯「蟋蟀零食」比高蛋白還有效！抹成粉末讓你吃得更安心

軍事家／百家爭鳴　各出奇招　美海空軍新世代迷彩服

鍾文榮／紓困4.0　既患寡又患不均　看得到卻吃不到

米克斯「踹門」監視馬麻上廁所　 媽被突襲傻眼喊：你的禮貌呢？

生活熱門新聞

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

好市多「熱銷肉類」限購了

爆發「18人群聚確診」北農緊急回應

指揮中心：沒打每天都有200多老人亡

三級警戒再延長兩週？陳宗彥回應了

機組檢疫加嚴！網揪「致命1細節」怕爆

台中妹應徵打掃　兜擋布男尻尻2分鐘付款她傻眼

快訊／台中龍井群聚6人確診「匡列662人」　快篩結果出爐

22瓶疫苗多打50人！賴醫師遭質疑：願受罰

打AZ頻傳猝死！台大醫：真的利大於弊？

打AZ疫苗+9死「3小時喪命」！台灣血栓發生率曝

台大有好洗的碩士？網：這所最好考！

更多熱門

相關新聞

立院挑燈協商紓困預算542案　游錫堃：跟醫護警察比「我不算什麼」

立院挑燈協商紓困預算542案　游錫堃：跟醫護警察比「我不算什麼」

新冠肺炎疫情延燒，立法院長游錫堃17日召集朝野協商，力拚18日三讀通過紓困4.0特別預算案。對此，游錫堃17日晚間表示，就算要通宵協商，也希望可以完成審查，並在明天通過預算，「比起醫護、警察大熱天辛勞防疫，我都不算什麼」。

吳思瑤讚郭不會漏接電話　黃珊珊回應了

吳思瑤讚郭不會漏接電話　黃珊珊回應了

4家「疫苗險」理賠差異總整理！　3家給付身故理賠金

4家「疫苗險」理賠差異總整理！　3家給付身故理賠金

信義房屋捐款逾千萬助醫護

信義房屋捐款逾千萬助醫護

台南18日起開放83歲以上高齡長者接種疫苗

台南18日起開放83歲以上高齡長者接種疫苗

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫機組員指揮中心3+117+7放寬疫情疫苗

讀者迴響

熱門新聞

天堂M帳號創天價　1450萬成交

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

好市多「熱銷肉類」限購了

爆發「18人群聚確診」北農緊急回應

台灣大道被輾斃身分曝光　市府助喪葬

蔡英文公開致謝郭台銘　她笑了：其實就是想攬功

租金補貼每月最高8千　8月2日開放申請

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

指揮中心：沒打每天都有200多老人亡

消防局突收Super Junior包裹！背後原因暖爆

三級警戒再延長兩週？陳宗彥回應了

北農15人確診　議員：應設快篩站否則不堪設想

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面