桃園4長者打完疫苗後猝死！還有1翁等醫評估…「接種現場」倒地亡

▲桃園大忠國小接種疫苗現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

中央推動針對高齡長者疫苗接種計畫，施行至今已進入第3天，但全台各地卻頻頻傳出長者施打疫苗後猝逝案件；桃園市府統計，截至目前為止，共有4萬0728名長者完成接種，另還有長照機構住民及洗腎病患1萬9000人也已施打，整體接種率超過8成，不過至今桃園已經傳出多起死亡案件，有4名長者在施打疫苗後不久往生，另還有一名91歲老翁在施打前一刻突然倒地死亡。

桃園市長鄭文燦指出，截至17日晚間為止，桃園共計有5名長者在接種疫苗期間過世，其中有一名91歲的老翁在坐下等候醫師評估接種疫苗時，突然倒地失去意識，雖緊急送往醫院搶救，但該名老翁在到院前就已經沒有呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治死亡。

此外，其餘4名長者都是在施打疫苗後死亡，但其中一名88歲的阿嬤在15日當天完成疫苗接種後，下午返家吃粽子時卻不慎噎到，因此窒息死亡；另外3起長者死亡案件，是否與施打疫苗有關，目前仍尚待進一步調查釐清。針對這5起死亡案件，市府表示遺憾、不捨，同時承諾疫苗接種期間，不論是否因施打疫苗而往生，市府都將發放每人10萬元慰問金，並請社會局、衛生局主動關懷家屬，協助處理後續事宜。

▼91歲張翁還未施打疫苗，坐在椅子上等候醫師評估時，突然倒地猝逝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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