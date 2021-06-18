全聯「618購物節」食品、生鮮、雜貨爆殺價只有3天　星巴克、LG家電、HOLA寢具挑戰市場最優惠

▲全聯線上購「618購物節」活動即日起開跑。

圖、文／全聯提供

全民齊心防疫，在家購物便宜又安全，6/18至6/20全聯線上購「618你購了沒」活動正式開跑！購物節期間，百件食品、生鮮、雜貨等下殺5折來應援，且限期三天預購家電、寢具，挑戰市場最低價。

全聯線上獨賣的預購家電，推出LG新品快閃最低價的活動！僅在購物節三天，爆殺商品搶先曝光，包括，「E523WR LG Styler 蒸氣電子衣櫥－白」快閃會員點數加購優惠價，比起市價現省7,000元以上。以及線上會議、在家健身運動的神隊友「LG TONE Free FN7 真無線藍牙耳機-黑/白」祭出全聯優惠點數加購價，比市價現省1000元。多款產品數量有限，售完為止。

食衣住行都來全聯線上購「618你購了沒」搶便宜，於6/18到6/20東妮＆HOLA寢具涼感上線！陪你在家涼一夏。商品包括美感和實用兼具的「遠東PS涼被-維多利亞」只要1,199元、「HOLA蕨藍純棉床包兩用被組（雙人）」只要2,949元，在家防疫冷氣開不停，想要省電兼顧體感降溫，就來全聯線上購物節挑寢具。以上優惠皆為「PXGo!全聯線上購」會員獨享，趕快通知親朋好友，一起上線搶便宜。

此外，6/10到6/20，「PXGo全聯線上購」同慶星巴克50週年快樂，活動期間購買星巴克指定商品：星巴克特選系列(卡布奇諾咖啡/焦糖瑪奇朵)、星巴克派克市場烘焙咖啡豆等，單筆滿1000元享618福利點回饋，咖啡迷們絕對不容錯過。

6/18至6/20全聯線上購「618你購了沒」期間，消費者更有機會以618元購入價值萬元以上的超火紅商品，最高價屬超過6萬元的Gogoro電動機車。活動採會員制，參加搶購活動須扣福利點，連續3天每日中午12點在線爆殺搶購，6/18限量6台的TAKASIMA高島愛舒服小沙發-享睡版（溫暖橘）；6/19限量1台的Gogoro VIVA MIX KEYLESS 電動機車（合聲白）；6/20限量8組的任天堂NS Switch 魔物獵人特仕版主機和PRO手把同捆組，通通只要618元，獨家活動僅在「PXGo!全聯線上購」「618你購了沒」。

