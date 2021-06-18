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東森購物網618年中慶最高9%回饋　獨家合作RO仙境傳說

▲▼東森購物,年中慶,會員購物日,RO。（圖／消費中心綜合報導）

▲618年中慶最強檔，東森購物網6/18（五）推出「會員購物日」超級優惠，當天消費每個會員最高可得9%回饋。

消費中心／綜合報導

全民齊心防疫，帶動宅經濟大爆發，大家磨刀霍霍期待的618購物日年中慶，限時登場！東森購物網6/18（五）推出「會員購物日」超級優惠，當天消費最高可得9%回饋，包含購物單筆滿3,000元可回饋5%東森幣，以及LINE購物限時14小時，可得LINE POINTS 4%回饋，兩者回饋皆無上限，此外，還有眾多商品限時12小時東森幣擴大折抵，最高可折抵80%，另外每個整點還有百萬紅包大放送，獎項有東森幣618枚、獨家合作的RO新世代豪華虛寶，消費者得把握好機會。

防疫期間，民眾居家使得飲料商品也熱賣，618當天推出團購一次下單味丹青草茶50箱，登記就送市價$15,980的PS5，限量3台，早上11點準時開搶。此外，還有多項3C好禮值得搶購，只要在東森購物網APP進入「618奇幻旅程」活動頁面，並完成驚喜魔法拼圖，就有機會以最低3折將商品帶走，例如Airpods Pro原價$7,990，東森價5,990元，今日優惠價只要$3,618，SAMSUNG fit2智慧手環原價1,490元，東森價990元，優惠價只賣618元，秒殺商品，民眾想買就得拚手速下單。

▲ 618當天推出團購一次下單味丹青草茶50箱，登記就送市價$15,980的PS5，限量3台，早上11點準時開搶。

▲618當天推出團購一次下單味丹青草茶50箱，登記就送市價15,980元的PS5，限量3台，早上11點準時開搶。

東森購物網「618購物無極限」必搶商品推薦，【ESTEE LAUDER雅詩蘭黛】特潤超導修護露50ml，原價3,850元，特價1,618元，6/18上午10點開搶；【Bio-essence碧歐斯】超能煥白亮膚霜50gx2+超能煥白潔顏乳100ml，原價1,349元，特價618元；Dyson 戴森 V7 Fluffy 無線吸塵器(全新福利品)，原價10,999元，特價8,888元，獨家再送10%東森幣；【KINYO】14吋USB行動充電DC立扇DCF-1496，原價1,980元，特價 1,299 元，全館凡單筆消費滿額最高送1,688；訂單滿618元還可參加幸運大輪盤，獎項有東森幣、折價券、Uber乘車金50元及9折券，登記再抽Acer宏碁輕薄筆電，更多好康優惠，快上東森購物網。

▲▼東森購物,年中慶,會員購物日,RO。（圖／消費中心綜合報導）

▲東森購物與「RO仙境傳說：新世代的誕生」獨家合作，618強檔祭出超殺強檔總價值百萬大獎。

消費者防疫宅在家，推升居家娛樂需求，也帶動東森購物電玩業績成長4到5倍，東森購物網特別與《RO仙境傳說：新世代的誕生》獨家合作，618強檔祭出超殺強檔優惠，即日起至7/5，購買MyCard滿額贈東森獨家RO新世代百萬虛寶，滿額再送居家甩肉專用Switch健身環大冒險，更有居家上班適用Viewsonic 27吋抗藍光護眼螢幕，疫情期間培養你成為歌王歌后的Motorola美型真無線藍芽耳機等超值豐富好禮。

「RO仙境傳說」即將在6/24更新後推出全新寵物玩法，玩家可通過購買寵物彈弓，對野外的魔物進行抓寵操作，16種可愛萌寵等你驚喜相遇MyCard-RO新世代專屬卡下殺94折起，六月期間購買MyCard還有機會抽中MyCard 6,666點，還在等什麼？防疫期間，一指下單東森購物，免出門0風險，豐富好禮，等你來拿。

▲▼東森購物,年中慶,會員購物日,RO。（圖／消費中心綜合報導）

▲東森購物網「618購物無極限」必搶商品推薦，【ESTEE LAUDER雅詩蘭黛】特潤超導修護露50ml，原價3,850元，特價1,618元，6/18上午10點開搶。

▲▼東森購物,年中慶,會員購物日,RO。（圖／消費中心綜合報導）

▲東森購物網「618購物無極限」必搶商品推薦，Dyson 戴森 V7 Fluffy 無線吸塵器（全新福利品），原價10,999元，特價8,888元，獨家再送10%東森幣。

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東森購物年中慶會員購物日RO618仙境傳說

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