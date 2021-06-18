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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸網瘋618購物　京東iphone12到手價22800元...成交秒破4.3億元

▲iphone手機在大陸618購物節開場便秒售4.3億元。（圖／京東提供）

▲iphone手機在大陸618購物節開場便秒售4.3億元。（圖／京東提供）

記者魏有德／綜合報導

大陸618網路購物節與雙11遙遙呼應，成為「剁手族」在年中搶買特價品的新戰場。京東官方數據顯示，京東商城自凌晨起，開場僅3分鐘，整體成交額同比增長超10倍，數位市場方面，蘋果iPhone成交額1秒破億元人民幣（約4.3億元新台幣），三星手機銷量同比增長200%，西門子、小米等3分鐘內破億，大量商家店鋪在凌晨便突破2020年全天的銷售記錄。

▲618購物節與年中的雙11購物節是大陸「剁手族」搶購特價商品的主戰場。（圖／京東提供）

▲618購物節與年中的雙11購物節是大陸「剁手族」搶購特價商品的主戰場。（圖／京東提供）

據了解，京東商城採用大額神券、PLUS會員專享券、9折消費券及白條免息等優惠措施輪番更替。以iphone12手機為例，1000元(人民幣，下同）的大額神券加上PLUS會員滿5000元減400元專享券的疊加使用後，可以立刻省下最多1400元，其中，128GB手機到手價僅需5309元人民幣（約22800元新台幣），成為市場最夯貨之一。

相較於歲末年終的雙11購物節，618網購節原為京東週年慶系列活動的主軸，各網購電商陸續跟進後，成為年中的網購族另一主戰場。京東數據顯示，憑藉著京東雲軟硬體支撐，在凌晨用戶上網爆發期，每秒訪問峰值較去年同期提升152%，保障用戶流暢的購物體驗。

復旦大學經濟學院院長張軍指出，京東源於零售、超越零售，圍繞數智化社會供應鏈來構建商業基礎設施與核心競爭優勢並應用於產業場景中，價值著力點從「交易成本降低」轉換為「產業價值的創造」。

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