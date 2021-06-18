萬華重症按摩女自行拔管脫逃！狂咳吐口水擊醫護　嗆：為何要救我　

▲北漂重症萬華按摩女返彰化。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣境內有251人確診，篩檢人數高達43,074人，再加上北病南送，讓醫護人員的承受很大的負荷，但7日從萬華返鄉的確診按摩女，經收治在醫院負壓病房內，一度重症插管，卻在12日病情好轉後自己拔管脫逃，誇張行徑不只如此，還對醫護人員「狂咳、吐口水」，上午醫院證實有此事，但未做出相關回應。

回顧案情，6月7日一名村民看到鄰居正在洗家具，主動關心才知道原來是鄰居住萬華、從事按摩業的妹妹已經發燒生病10多天都沒有好轉，返回彰化居住，村民懷疑有可能與新冠肺炎有關，立即通報衛生局前往採檢，結果確診陽性，收治在負壓隔離病房中重症插管，公所也於第一時間緊急在她住家周邊進行大清消。

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▲北漂重症萬華按摩女返彰化確診清潔隊大清消。（圖／ETtoday資料照）

這名按摩女確診後不僅隱匿相關接觸史，住院後無視病情已經好轉，12日當天，竟對悉心照顧她的醫護人員狂咳吐口水，甚至大吼「為何要救我」，13日情緒大失控，在病房脫序演出「大脫逃」劇碼，從逃生梯要逃走，第一時間被5名醫護人員帶回病房，過程中還不斷的對醫護吐口水。

該家醫院上午受訪對此指出，院長不願意對此案做出任何回應。14日衛生局前往調查後，已將按摩女的情形錄案，待等她出院後再調查，將依法處理，並將按摩女轉往另家專責醫院收治中。

收治的另家醫院則表示，按摩女剛到的第一天，情緒非常不穩定，會同精神科醫師，也對她拔管做HFNC的高流量氧氣治療，醫護人員為她洗臉洗澡不定時到病房關懷，目前情緒穩定，未曾聽到有任何狀況發生。

村長上午受訪時表示，該治療就要治療，如果妳不要命，當初就應該留在北部，不應該回彰化，醫護人員都這麼辛苦的照顧妳了，還朝他們咳嗽吐口水，甚至要從醫院逃出來，這種荒唐的行為真的天理不容。

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