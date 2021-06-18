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社會 社會焦點 保障人權

最貴晚餐6萬塊！4移工下班「小聚」內用　收罰單嘆：2月薪水飛了

▲移民署高雄專勤隊在南華路一家餐廳查獲內用，其中有4名外籍移工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲移民署高雄專勤隊在南華路一家餐廳查獲內用，其中有4名外籍移工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

苗栗在17日出現31起本土確診病例，其中30例是外籍移工分別都在電子科技大廠當中，就怕外籍移工成為破口，所以高雄市專勤隊加強外籍移工宣導，沒想到就在三民區南華華的印尼餐廳裡頭，發現有5名群聚，其中4人是外籍移工，甚至還在餐廳內用，高雄專勤隊開出了連同老闆的5張罰單，一張6萬，讓他們都嚇傻了，直呼這麼貴！等於要做2個月的白工。

高雄市專勤隊連日來至轄區移工聚集熱點加強宣導，就在南華路卻發現有間印尼料理餐廳室內燈仍亮著，由於這間餐廳是外籍移工經常聚集的地方，所以專勤隊特別前往查看，竟然在裡頭發現店內角落有5名外籍人士群聚用餐。專勤隊人員立即全程錄影蒐證，並聯繫高雄市三民一分局到現場處理。

▲移民署高雄專勤隊在南華路一家餐廳查獲內用，其中有4名外籍移工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲移民署高雄專勤隊在南華路一家餐廳查獲內用，其中有4名外籍移工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這5個人分別是4名印尼移工及1名外籍配偶經營者，專勤隊找來三民一分局員警當場開立違反傳染病防治法案件舉發通知書並移請高雄市衛生局裁罰，被查獲的4名移工大多是合法在台灣從事口罩生產工作，他們向專勤隊員表示，在口罩工廠上班，因為下班有幾個好朋友很久沒聚聚聊天，想說應該沒那麼倒楣，找了一家認識的商店聚一下吃飯，沒想到會被移民署查獲，經透過印尼通譯告知他們會遭罰新臺幣6至30萬元罰鍰，5人全嚇傻了，直呼這友情的代價也太高了！

▲移民署高雄專勤隊在南華路一家餐廳查獲內用，其中有4名外籍移工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲移民署高雄專勤隊在南華路一家餐廳查獲內用，其中有4名外籍移工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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