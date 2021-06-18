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發燒X光一照「肺炎」送負壓病房　殯葬女揭7天煎熬史：孤單想哭

記者黃翊婷／綜合報導

「莫名其妙就肺炎我也傻眼。」一名從事殯葬業的女網友17日在臉書PO文表示，日前因為發燒到38度，7天內一直跑醫院，結果X光一照發現肺浸潤，醫生說是肺炎，然後就被全副武裝的護理師帶去急診篩檢，後來三採確定都是陰性，雖然知道肺炎不一定就是指新冠肺炎，但如今回想起來還是覺得很可怕，「一個人面對這些事，內心真的孤單又煎熬，很想哭。」

▲▼示意圖,急診室,病房,醫院,診所,看診,醫師,點滴,掛號,需求,病患,護理師（示意圖／123RF）

▲原PO分享自己感染肺炎被送進負壓病房的心路歷程。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，6月9日因為發燒到38度，加上出現喘、胸悶等症狀，一度還有快要暈倒的感覺，於是自行開車去急診，還做了快篩跟PCR檢測，以及X光，接著就返家休息，隔天接獲通知採檢結果為陰性；但症狀並未好轉，6月11日她因為持續低燒再次連夜衝擊診，同樣做了篩檢，因為發現肺浸潤而被收治到急診負壓病房，隔天再照X光，醫護人員說沒事了，就讓她轉到一般病床，當日中午便領藥出院。

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然而，事情到此還沒結束，原PO直到6月15日仍覺得身體不適，第三次就醫，醫師一看病例、X光資料就很激動，說她是肺浸潤、是肺炎，6月11日是最嚴重的時候，她詢問是否要住院，結果就又被通報急診，再被全副武裝的護理師帶去篩檢，過程中超怕又被收進負壓病房，她就這樣一直等到下午1點多，才被通知採檢沒事，領了抗生素回家吃，一到家洗完澡就昏睡到晚上7點多，真的超想哭。

▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲原PO呼籲大家除了戴口罩、勤洗手，如果本身有接觸史，也希望能夠自愛，保護自己也保護他人。（示意圖／記者許立昕攝，與本文當事人無關）

「一個人面對這些事，內心真的孤單又煎熬，很想哭。」原PO透露，她是殯葬業人員，工作上會接觸到很多業者和家屬，結果莫名其妙感染肺炎，雖然知道肺炎不一定就是指新冠肺炎，但這7天還是過得很煎熬，畢竟她也不想占用醫療資源，卻又很擔心萬一是陽性，感染到別人該怎麼辦，幸好三採結果都是陰性。

其他網友看完原PO的經歷，紛紛留言祝福她早日康復，並多留意身體狀況，「肺炎也一樣會死人的，小心為上」、「還是要隨時注意狀況，也是有三採之後陰轉陽的病例，人不對勁請快回醫院」、「謝謝妳的謹慎與小心面對，現在檢驗麻煩一點，總好過確診造成臨床及疫調人員的更多麻煩」。

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