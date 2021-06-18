直球對決蔡英文！　郭台銘公開合約：向上海買BNT「德國出貨」

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

有意捐贈500萬劑德國直送BNT疫苗的鴻海集團創辦人郭台銘17日在臉書發文強調，目前正按計劃進行中，他18日首次公開合約內容為採購德國BNT（上海復星製藥代理），由德國製造出貨的疫苗；他強調，需要政府先明確表達立場，再讓願意永齡基金會去洽談疫苗供貨的數量及時間，盼得到總統蔡英文的承諾。

郭台銘表示，他每日憂慮，夜不成眠，17日凌晨向憂心又充滿期待的國人報告本案仍在進行中，也感謝曾經得到衛福部長陳時中的承諾，在發表3點聲明後，受到包括來自蔡總統及許多民意代表發言認同，可惜的是關鍵問題若無法突破，只是在原地繞圈圈而已。

郭台銘說，他提出建議，政府公開表示接受永齡基金會的捐贈，讓這個捐贈的購買可以擁有代表政府的採購權（永齡可以正式發中英文新聞稿，對外表示自即日起可以用捐贈者的角色代表政府向疫苗原廠接洽），既然都在國際上公開了，也不會擔心假貨的問題，開大門走大路，官民合作的關係需要正式授權，為國際洽商營造有利的條件。

郭台銘指出，盼政府同意我方提出的捐贈合約，進入實質細節的討論，也同意我方對於採購德國BNT（上海復星製藥代理），由德國製造出貨的疫苗，所提出的合約架構圖，並給予相應於合約的進口許可相關法律文件。

郭台銘說，疫苗捐贈因爲標的物涉及相關法律責任，和一般物品的捐贈不同，需要政府（受贈方）先明確表達立場，再讓願意捐贈方去洽談疫苗供貨的數量及時間。

郭台銘強調，本人聲明在此事上絕無任何政治和商業企圖，未來可受外界檢驗，最後為蒼生請命，希望能會見蔡英文總統，當面得到總統的回覆與承諾。

針對郭台銘發表的聲明，總統府發言人張惇涵表示，總統府有三點立場，一、蔡總統始終樂意與郭董事長見面會談，對於郭董事長的提議，也會進行後續安排。

第二、對於郭董事長提案洽購疫苗之事務，近期各界有許多不實傳聞，或許導致郭董事長有所誤解。但我們期待，郭董事長不要受到未經證實的傳聞所影響。

第三、政府的立場不變，也正盡力促成這項計畫。我們期盼，政府與民間通力合作，為台灣取得更多疫苗供應，讓合法、安全、有效的疫苗有更充裕的供應來源，確保國人健康安全。

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