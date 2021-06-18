苗博雅稱全台陪坐牢！羅智強：是「桃園三結疫」害雙北這麼慘

▲羅智強指出「桃園三結疫」才是這次疫情的破口。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者閔文昱／綜合報導

全台疫情持續延燒，社民黨台北市議員苗博雅15日在政論節目提及，全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢。前市議員王浩宇也指出，「你知不知道，全台灣都在陪你們三級警戒？」引發外界熱議。對此，國民黨台北市議員羅智強在臉書反嗆，若無鄭文燦、范雲、陳時中這「桃園三結疫」，雙北怎麼會這麼慘？

羅智強17日在臉書表示，疫情起伏不定，三級警戒持續，苗博雅呼應被廢議員王浩宇說全台陪雙北坐牢，但其實雙北成為疫情重災區的禍首已經很明確，「3+11放寬機師檢疫的禍國決策，造成防疫破口，病毒由諾富特飯店的感染鏈蔓延全台。」

▲台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

羅智強提及，鄭文燦接受機師團體陳情向中央爭取3+11管制方案，而范雲接棒召開協調會，最後再由陳時中拍板定案，「若無鄭文燦、范雲、陳時中這『桃園三結疫』，雙北怎麼會這麼慘，又怎會導致疫情不可收拾，全國三級警戒？」

羅智強指出，石崇良稱萬華是疫情破口已被罵得臭頭，苗博雅還來嫁禍雙北，扯什麼全台陪坐牢，把蔡總統說的同島一命當空氣，痛批「真正的破口就來自『桃園三結疫』！害全台陪坐牢就是『桃園三結疫』！」

羅智強重話呼籲民進黨的「豬隊友們」，不要再費心幫鄭文燦甩鍋，這明明是他心中最不想被提起的痛，越是幫他甩鍋，就越讓民眾想起是誰鑄下的大錯，「豬隊友們老去揭這個臭瘡疤，難道真想害大阿哥上位不成，反被幽禁高牆？」

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