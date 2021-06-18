　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗博雅稱全台陪坐牢！羅智強：是「桃園三結疫」害雙北這麼慘

▲羅智強指出「桃園三結疫」才是這次疫情的破口。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲羅智強指出「桃園三結疫」才是這次疫情的破口。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者閔文昱／綜合報導

全台疫情持續延燒，社民黨台北市議員苗博雅15日在政論節目提及，全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢。前市議員王浩宇也指出，「你知不知道，全台灣都在陪你們三級警戒？」引發外界熱議。對此，國民黨台北市議員羅智強在臉書反嗆，若無鄭文燦、范雲、陳時中這「桃園三結疫」，雙北怎麼會這麼慘？

羅智強17日在臉書表示，疫情起伏不定，三級警戒持續，苗博雅呼應被廢議員王浩宇說全台陪雙北坐牢，但其實雙北成為疫情重災區的禍首已經很明確，「3+11放寬機師檢疫的禍國決策，造成防疫破口，病毒由諾富特飯店的感染鏈蔓延全台。」

▲▼台北市議會,台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

羅智強提及，鄭文燦接受機師團體陳情向中央爭取3+11管制方案，而范雲接棒召開協調會，最後再由陳時中拍板定案，「若無鄭文燦、范雲、陳時中這『桃園三結疫』，雙北怎麼會這麼慘，又怎會導致疫情不可收拾，全國三級警戒？」

羅智強指出，石崇良稱萬華是疫情破口已被罵得臭頭，苗博雅還來嫁禍雙北，扯什麼全台陪坐牢，把蔡總統說的同島一命當空氣，痛批「真正的破口就來自『桃園三結疫』！害全台陪坐牢就是『桃園三結疫』！」

羅智強重話呼籲民進黨的「豬隊友們」，不要再費心幫鄭文燦甩鍋，這明明是他心中最不想被提起的痛，越是幫他甩鍋，就越讓民眾想起是誰鑄下的大錯，「豬隊友們老去揭這個臭瘡疤，難道真想害大阿哥上位不成，反被幽禁高牆？」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

ET快訊
好市多「熱銷商品」限購了！　網：不限制根本搶不到

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

苗博雅稱全台陪坐牢！羅智強：是「桃園三結疫」害雙北這麼慘

紓困2600億預算挑燈夜戰13小時　保留餘60案力拚18日三讀

新冠死亡率衝破3% 　衛福部研擬發放10萬喪葬補貼

蔡英文公開致謝郭台銘　她笑了：其實就是想攬功

快訊／關在家用電量飆高　經濟部同意研議取消「夏季電費」

立院挑燈協商紓困預算542案　游錫堃：跟醫護警察比「我不算什麼」

吳思瑤酸「郭台銘不會漏接陳時中電話」　黃珊珊：這是個問題嗎？

柯文哲報喜訊：北市獲選「2021全球市長挑戰賽」前50名冠軍城市

上週視訊國際大廠　陳時中：未來再買1500萬劑疫苗

影／2角度評長者打疫苗「利大於弊」！ 醫看防疫下半場：進步算快

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

賈永婕遭抹黑「分裂台灣」：我哪根蔥　「順時中、同島一命」直播講到哽咽

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

苗博雅稱全台陪坐牢！羅智強：是「桃園三結疫」害雙北這麼慘

紓困2600億預算挑燈夜戰13小時　保留餘60案力拚18日三讀

新冠死亡率衝破3% 　衛福部研擬發放10萬喪葬補貼

蔡英文公開致謝郭台銘　她笑了：其實就是想攬功

快訊／關在家用電量飆高　經濟部同意研議取消「夏季電費」

立院挑燈協商紓困預算542案　游錫堃：跟醫護警察比「我不算什麼」

吳思瑤酸「郭台銘不會漏接陳時中電話」　黃珊珊：這是個問題嗎？

柯文哲報喜訊：北市獲選「2021全球市長挑戰賽」前50名冠軍城市

上週視訊國際大廠　陳時中：未來再買1500萬劑疫苗

影／2角度評長者打疫苗「利大於弊」！ 醫看防疫下半場：進步算快

南韓最大電商Coupang「物流中心大火」　消防員受困火場6小時

南韓261人接種疫苗後死亡　「打輝瑞占最多」4大廠情況曝光

「肉體上，虧欠我的先生」女學生私密告白教授　妻子翻到情書傻眼

美濱核電廠3號機決定重啟　創日本311後首例「40年老機繼續用」

Playoff P降臨！彷彿回到溜馬時期對詹皇　PG曝雷納德家有新生兒

不止肺受損！新冠病毒竟會造成「腦部後遺症」　日研究有3大症狀

拜登、普丁首次峰會！俄外交部次長：與美武器控制對話數週內展開

美俄峰會　分析家：拜登欲削弱普丁在國際舞台重要性

加拿大議員提出「加台關係架構法」　國會一讀全院鼓掌通過

WTO史上最長爭端！英美達成空巴波音休兵協議　暫停報復性關稅5年

戲精貓等不到飯飯狂敲碗超心碎 媽嘆「太胖了」牠還會假裝陣亡

政治熱門新聞

租金補貼每月最高8千　8月2日開放申請

蔡英文公開致謝郭台銘　她笑了：其實就是想攬功

北農15人確診　議員：應設快篩站否則不堪設想

快訊／宅在家更耗電！　經濟部同意研議取消「夏季電費」

紓困預算挑燈夜戰13小時　保留60案拚三讀

新冠死亡率破3% 　衛福部研擬發放喪葬補貼

全台陪坐牢？羅智強：破口是桃園三結疫

快訊／郭台銘購BNT疫苗機率多少？　陳時中給答案

陳時中：死亡人數還要經過一個禮拜的高峰

就是要查「3+11」　3個月內成立調查小組

柯文哲報喜訊：北市獲選「2021全球市長挑戰賽」前50名冠軍城市

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

快訊／蘊泉庄防疫旅館爆偷混居　新北氣炸：移送法辦

吳思瑤讚郭不會漏接電話　黃珊珊回應了

更多熱門

相關新聞

家中老人拒打疫苗　苦苓教一招秒成功

家中老人拒打疫苗　苦苓教一招秒成功

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗開打後，全台已累計28人猝死，讓許多老年人害怕而拒打。對此，作家苦苓接獲不少粉絲求助，希望可以有辦法說服家中長者施打疫苗。沒想到，粉絲使用苦苓的建議後，家中長者真的聽話，說「我是為了你們才去打的。」

居家快篩要來了！「價格、哪裡買」6大重點曝

居家快篩要來了！「價格、哪裡買」6大重點曝

捐贈疫苗　美官：短時間內送到台

捐贈疫苗　美官：短時間內送到台

紓困預算挑燈夜戰13小時　保留60案拚三讀

紓困預算挑燈夜戰13小時　保留60案拚三讀

爆發「18人群聚確診」北農緊急回應

爆發「18人群聚確診」北農緊急回應

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫苗博雅羅智強桃園三結疫

讀者迴響

熱門新聞

天堂M帳號創天價　1450萬成交

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

好市多「熱銷肉類」限購了

爆發「18人群聚確診」北農緊急回應

台灣大道被輾斃身分曝光　市府助喪葬

租金補貼每月最高8千　8月2日開放申請

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

消防局突收Super Junior包裹！背後原因暖爆

蔡英文公開致謝郭台銘　她笑了：其實就是想攬功

三級警戒再延長兩週？陳宗彥回應了

指揮中心：沒打每天都有200多老人亡

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面