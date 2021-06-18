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全台累積28人死亡！老人拒打疫苗…苦苓教一招：不敢帶孫子回家了

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲長者施打日本捐贈AZ疫苗，圖與本文無關。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗開打後，全台已累計28人死亡，讓許多老年人害怕而拒打。對此，作家苦苓接獲不少粉絲求助，希望可以有辦法說服家中長者施打疫苗。沒想到，粉絲使用苦苓的建議後，家中長者真的聽話，說「我是為了你們才去打的。」

苦苓在臉書17日PO文，表示有網友私訊他，訴說爸爸看到許多人打疫苗過世的新聞，想要取消18日排到的疫苗位置，不管如何勸都不肯改變想法，因此求助苦苓給一個建議。

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▲▼全台累積28人死亡！他爸爸拒打疫苗…苦苓教一招：不敢孫子回家看你（圖／翻攝苦苓臉書）

▲苦苓原文如上。（圖／翻攝苦苓臉書）

苦苓教他跟爸爸說，「爸，你聽我說，確實有人打疫苗後死掉，如果你因為害怕不敢去打，我也能理解。但是你不打疫苗，就沒有防護力，就一直是高危險群，那麼為了確定不會讓你被感染，就算改天三級解除了，我也不敢回家看你，更不敢帶你的孫子回家，因為我們可能會把病毒帶回家害到你。那你要好好保重身體哦，等全世界疫情都結束了，我們就會回來看你。拜拜！」

沒想到，網友的爸爸聽完這段話，總算勉強同意並說「我是為了你們才去打的。」對此，苦苓也徵得網友同意，將這段對話PO出，「給可能有同樣煩惱的朋友做個參考」。

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