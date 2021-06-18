居家快篩要來了！「價格、哪裡買」6大重點一次看　準確度飆94%

▲首款國產居家快篩試劑通過專案製造。（圖／翻攝自YouTube／台灣福爾）



記者曾羿翔／綜合報導



對抗新冠疫情擴大採檢量能，食藥署近期共核准了3款居家快篩試劑，包括2款進口的快篩試劑與1款國產快篩試劑的專案製造，進口的最快下周就能抵台，國產的待完成前置作業即可開賣，望能盡快廣篩斬斷傳播鏈，而民眾最關心的購買價格、在哪購買、自行篩檢的方式為何？《ETtoday新聞雲》為您整理一次看懂。

1.居家快篩試劑在哪可以購買？

居家快篩試劑屬於第3級醫療器材，未來只能在有醫材販售執照的藥局、藥妝店、醫材行等通路才能夠買得到。據了解，為了要確保試劑的保存，目前暫不開放網路購買通路。

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2.居家快篩購買價格約多少？

傳出居家快篩試劑上市售價落在2500到3000元，民眾難以負擔。陳時中對此回應，有規劃進口的快篩試劑「費用較低約300元」，望能提高使用可近性。

3.國內已核准幾款居家快篩試劑？

目前共核准3款居家快篩，包括食藥署17日宣布泰博科技公司旗下的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，是首款由台灣業者自行研發的居家快篩試劑。另外2款進口的則為「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」，同一產品有另廠商譯名為「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」；另一款則為「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，前者為核酸檢驗試劑，羅氏則為抗原試劑。

4.居家快篩準確度為何？

首款國產居家快篩試劑為抗原快篩試劑，準確度可達94%。食藥署科長林欣慧表示，進口的2款快篩試劑無論是核酸或抗原，都有高達8成以上的準確度。約10到15分鐘就能知道結果。

5.如何使用居家快篩自我篩檢？

食藥署科長林欣慧指出，國內核准的3款產品「都是透過採檢鼻腔內檢體」，要將採檢拭子深入鼻腔深處。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也提到，居家快篩指引還在研擬草案階段，因採檢需深入鼻咽，暫定要求在前端購買時就媒合醫事人員進行指導，以免採錯影響檢驗準度。

6.如果居家快篩驗出陽性，下一步該怎麼做？

根據「COVID-19廣篩策略」，規定若居家快篩驗出陽性，需赴社區篩檢站進行PCR檢驗，全程都須戴口罩，且不可搭乘大眾交通運輸，需搭乘防疫計程車或自行開車就近採檢。羅一鈞表示，如果民眾在家快篩陽性不知如何處理，可以打1922進行詢問，快篩陰性也不能掉以輕心，因為快篩有偽陽性、偽陰性存在，還是要做好自主健康監測。

▼已核准的進口居家快篩試劑名單。（圖／翻攝食藥署網站）



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