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美贈台疫苗快到了！　美亞太副助卿曝「台美疫苗兵工廠」計畫

▲▼英國AZ疫苗自發放後，多次受到效用及風險質疑。（圖／路透）

▲美台正密切合作，確保美方捐贈的75萬劑疫苗符合台灣規範，預期疫苗很快能送達。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電

美國務院亞太副助卿費德瑋今天表示，美台正密切合作，確保美方捐贈的75萬劑疫苗符合台灣規範，預期疫苗很快能送達。至於台灣代工疫苗可能，費德瑋透露，雙方有在談合作。

參議院外委會亞太小組今天召開聽證會，邀請美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）等官員出席，談論如何增進美台關係。由於台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，不少議員關切美方宣布捐贈台灣的75萬劑疫苗，何時會送達。

費德瑋表示，針對疫苗何時會真的搬上飛機運送出去，他無法提供確切時程，但美台雙方正密切合作，確保符合台灣規範。他預期在很短時間內疫苗就會運送出去，也希望抵達後不久，就能注射進台灣人民手臂。

民主黨籍亞太小組主席馬基（Ed Markey）接著追問，是否可能在幾週內送達。費德瑋指出，他是這麼希望，也可能更快，但無法提供具體時間表，現在還有幾個程序要走完，以確保能符合台灣所有規範。

至於美方是否計劃在疫苗製造與配送上與台灣合作，費德瑋表示，拜登說過要與盟友夥伴合作，讓美國成為「疫苗兵工廠」（arsenal of vaccines），而台灣確實有這方面能力。

費德瑋說：「目前有進行談話，看我們能怎麼跟台灣還有其他國家合作，讓全世界都能接種疫苗，終結這場疫情。」

費德瑋指出，台灣過去慷慨無比，在提高個人防護設備（PPE）產量上也展現極大彈性。疫情初期，台灣提高PPE產量達數十倍之多，美國也受惠於台灣的慷慨大方，現在則希望在疫苗上能為台灣做一樣的事。

馬基進一步指出，美國提供55萬劑疫苗供南韓軍隊施打。有鑒於疫情可能影響台灣軍隊作戰準備，拜登政府是否也考慮提供疫苗，作為美國對台灣自我防衛承諾的延伸。

費德瑋回應說，美國首批疫苗撥給台灣75萬劑，這只是他們希望進行好幾批捐贈的首批。他雖無法就第2波、第3波甚至是未來捐贈的實際分配額發言，但美方會持續考量台灣需求，不只是安全需求，也會考量疫情若沒被控制住，可能影響半導體等關鍵產業。

拜登日前宣布釋出8000萬劑疫苗到海外，首批釋出2500萬劑，其中700萬劑將送往亞洲，台灣則分到75萬劑。

ET快訊
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