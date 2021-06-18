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老人染疫與接種疫苗死亡率曝光　4QA一次看懂風險、副作用

記者黃翊婷／綜合報導

日本捐贈的AZ疫苗6月15日開打，卻陸續傳出猝死案件。中央流行疫情指揮中心17日公布75歲以上長者死亡率數據，若以人口數來看，死亡率為6.65％；若以染疫數來看，死亡率為22.7％；若以接種數來看，死亡率為0.0046％。此外，《ETtoday新聞雲》也整理出施打疫苗的4大QA供民眾參考。

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲部分民眾憂心長者施打AZ疫苗可能會帶來未知風險。（示意圖／記者湯興漢攝）

指揮中心副指揮官陳宗彥說明，國內從去年疫情開始到現在75歲以上確診者937例，當中有213例死亡，死亡比例達到22.7％。而截至6月16日為止，國內共計有113萬3515人接種AZ疫苗，其中17萬4098人是75歲以上長者，在11例接種AZ疫苗後死亡的報告中，有8例發生在75歲以上長者，所以從接種數來看，死亡率為0.0046％。

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另外，如根據109年度我國人口統計資料顯示，75歲以上年中人口為143萬3286人，同年度75歲以上死亡人數為9萬5367人，死亡率為6.65％；故可得知，即便在未接種COVID-19疫苗的情形之下，預期平均每日都會有200多名75歲以上長者死亡。

不過，截至17日深夜11時統計，全台已有28人在接種疫苗後猝死。

▲▼全台各地施打AZ疫苗猝死人數。（圖／ETtoday新聞雲製作）

▲全台各地施打AZ疫苗猝死人數。（圖／ETtoday新聞雲製作）

至於外界憂心注射疫苗是否會為長者帶來未知風險，《ETtoday新聞雲》整理出施打疫苗的4大QA，分別為疫苗副作用、施打後注意事項、哪些人不可打AZ疫苗、現在誰可以施打AZ疫苗，詳細如下：

Q1：疫苗副作用有哪些？施打後要注意什麼？

施打疫苗後出現的副作用與確診新冠肺炎的症狀雷同，讓不少人相當擔心，對此，台中市衛生局長曾梓展表示，接種COVID-19疫苗後，依個人體質不同，可能會產生疲倦、頭痛、肌肉痠痛、發燒超過38度、畏寒、關節痛及噁心，不過症狀通常較輕微，且在數天內會改善消失。

指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎也提醒，有3種狀況要特別留意，第一、打疫苗會出現發燒，但要注意的，通常是施打後24小時內發作，假設超過24小時才出現症狀，就要小心可能不是疫苗所引起；醫師接著表示，疫苗造成的發燒通常不會超過48小時，一旦超出48小時，就要盡快就醫。

第三、疫苗會引起發燒，但不會引起明顯的呼吸道症狀，李秉穎說，若打了疫苗不只發燒，還有嚴重咳嗽、流鼻水或其他跟疫苗不相關的症狀，就要馬上就醫確認是否有其他的感染症。

▼疫苗施打前後注意事項。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北市苗施打注意事項。（圖／衛生局提供）

▲新北市苗施打注意事項。（圖／衛生局提供）

Q2：打疫苗結束要注意什麼、要觀察到什麼時間點？

醫師姜冠宇表示，施打疫苗後，通常會留在原地觀察30分鐘，如果發生不舒服的情況一定要趕快向醫療人員反應，且AZ疫苗在長者身上產生的副作用相較於年輕人更低，若在這30分鐘有出現任何不適要盡快回報。另外，也提醒民眾，近期天氣較炎熱，在等待接種疫苗時可能會出現熱中暑現象，乘涼散熱機制也要做好。

至於打完疫苗須在原地等待30分鐘，是針對過敏性休克進行觀察，感染科醫師黃高彬說明，AZ疫苗曾出現的血栓等，則是返家後留意至少2至3個星期。

醫師李秉穎提醒，血栓的症狀有頭痛、腹痛、胸痛等，但會持續存在，並不會緩解，可能伴隨腦壓上升、嘔吐、噁心、意識模糊、癲癇等症狀，也可能塞住腹部腸繫膜血管，導致缺血性壞死，若有相關症狀，應該盡早檢查。

▼染疫與接種疫苗的症狀差異。（圖／台中市府提供）

▲台中打疫苗兩死。（圖／市府提供）

Q3：哪些人不可打AZ疫苗？

指揮中心公布AZ疫苗施打建議，不可施打者包含：

對疫苗所含成分過敏者
施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者
18歲以下青少年

另有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，應暫緩施打AZ疫苗。

有以下狀況者，應謹慎評估施打疫苗的效益及風險，再決定是否施打AZ疫苗：

血小板減少或任何凝血功能異常，如血友病
免疫功能不全者，包括接受免疫抑制劑治療
懷孕或是可能懷孕的女性
正在哺乳的女性

●在服用避孕藥或荷爾蒙治療的女性，經醫師評估則可接種。

▼疫苗接種對象分類。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼疫苗接種分類（0609新七類）。（圖／記者曾筠淇製）

Q4：現在誰可以施打AZ疫苗？

指揮中心9日公布公費疫苗接種7大目標群，僅第七類需要造冊報請指揮中心同意。

第一類：醫事人員／預估50.6萬人
第二類：中央及地方政府防疫人員／預估13.9萬人（這次防疫勤務警察、疫苗生產及疫苗倉儲物流人員納入第二類，還包括警察、救災、救護、海巡、村里長及海關。）
第三類：高接觸風險第一線工作人員／預估6.1萬人（機組員、防疫車隊、防疫旅宿。）
第四類：因特殊情形必要出國者／預估2000人（外交人員、運動選手等。）
第五類：機構及社福照顧系統人員及其照顧者、洗腎患者／預估46.7萬人（長照機構住民及照顧者、居家或社區式長照機構照服員，這次也納入洗腎患者。)
第六類：75歲以上高齡長者／預估150萬人
第七類：維持國家安全及社會正常運作者／預估86萬人（軍人、憲兵、未接觸防疫工作警察、國安單位文職人員、國家關鍵設施必要工作人員。）
另外，也納入運輸及倉儲業者、幼兒園托育人員和托育機構專業人員、高中職以下學校教職員及工作人員。不過，該類名單須報指揮中心同意。

至於莫德納(Moderna) 疫苗部分，中央流行疫情指揮中心16日表示，將於6月18日起配送第二批，同時開放第一類至第三類對象接種。

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