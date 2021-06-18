看新聞才知病患是愛國同心會長！　醫師曝光他生前最後心願

▲愛國同心會會長周慶峻。（圖／翻攝自周慶峻臉書）



記者崔子柔／綜合報導

愛國同心會會長周慶峻16日因新冠肺炎病逝，一名參與他生前治療的醫師指出，是看新聞才知道病患的身分，周慶峻先前躺在病床上，曾說「台灣的醫護都是菩薩、好人」，最後的心願則是「活下去」。

根據《自由時報》報導，「我在治療你的過程，完全感受不到你的立場」，北市聯合醫院中興院區一名醫師發文指出，周慶峻只說自己是雜誌社退休老闆，和對岸的家人沒了聯繫，一個人在台灣生活，直到病逝後，醫師才明白他是「特定立場」族群會關注的對象。

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▲周慶峻染疫後在中興院區治療。圖為北市聯醫中興院區快篩站。（圖／記者屠惠剛攝）



醫師表示，北市疫情剛爆發時，周慶峻是其中一個在病房一開就快速住進來的病人，他虛弱地戴著氧氣罩，拱手說「台灣的醫師護士都是菩薩、是好人，拜託你，拜託你，讓我活下去」。

該名醫師在調往其他單位支援前，得知周慶峻的病情惡化，「不知道在你的生命結束時，台灣有沒有留給你不同的印象？」醫師提到，周慶峻在面對醫護時，總是滿臉感謝的模樣，然而病毒不分立場，現在有許多與周慶峻立場相同的人正在宣傳抵制目前台灣擁有的疫苗，「你在天上，或許會有另一番滋味吧！」