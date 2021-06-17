高嘉瑜駁「心中有特權」　反指柯文哲「授權打殘劑」是甩鍋基層

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對北市府實施疫苗開封後有剩餘，可授權診所自行運用的措施，民進黨立委高嘉瑜憂特權階級恐再趁機插隊打疫苗，不過遭台北市長柯文哲吐槽，「心中有特權，才會看什麼都是特權」。對此，高嘉瑜17日下午回應，柯文哲的作法就是甩鍋基層，讓基層揹鍋，「不是嘉瑜心中有特權，而是特權正在發生，還引起檢調搜索偵辦！」

高嘉瑜近日表示，北市授權自行運用疫苗，看似彈性，實際上恐造成許多不必要的糾紛，若未來真的發生違規施打疫苗的情形，「『授權診所自行運用』將會變成市府甩鍋基層診所的藉口！」

不過，柯文哲17日下午在北市防疫記者會上被問到此事，則簡單回應，「其實吼…高嘉瑜平常跟我交情不錯，這時候我就要把你吐槽，心中有特權，才會看什麼都是特權」。

對此，高嘉瑜在臉書以「特權正在發生，不要甩鍋基層」為題發文表示，柯文哲17日對殘餘疫苗的處理方式，就是甩鍋基層，讓診所揹鍋，忘了好心肝診所有「千名志工」特權施打疫苗嗎？「不是嘉瑜心中有特權，而是特權正在發生，還引起檢調搜索偵辦！」

高嘉瑜指出，台北市的基層診所都怕變成「好心肝第二」，在沒有明確標準又不想浪費殘餘疫苗的情況下，診所真的無所適從！雖說北市可開放第1至第7類的人施打殘劑，但診所一定可以馬上找到人嗎？找不到人的話怎麼辦？要白白浪費還是人來就打？

高嘉瑜認為，應建立疫苗地圖，預約登記即時配對，希望疫苗殘量公開透明，即時提供給願意且能馬上施打的人，不浪費每滴疫苗，也感謝衛福部長陳時中正面回覆要交由行政院政委唐鳳研究，希望中央、地方對殘留疫苗的施打方式，標準一致、規定一致，不要出事甩鍋，不要浪費疫苗。