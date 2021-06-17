打AZ頻傳猝死！護理師婆婆吃飯「啊一聲倒下」台大醫：利大於弊？

記者閔文昱／綜合報導

日本捐贈AZ疫苗6/15開打，優先對象中以75歲以上長者最受重視，各縣市設站展開接種，卻傳出超過10起接種後猝死案件。對此，台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅表示，一名醫院同仁的婆婆，就在接種疫苗後不幸死亡，讓他相當震驚，並懷疑AZ疫苗是否真的是利大於弊，「鼓勵這些80歲以上的長者都去打疫苗，會不會愛之適足以害之？」

王明鉅在臉書分享，17日他收到一名護理師的簡訊，對方表示她的婆婆就是16日那11位打疫苗之後在48小時內死亡的長者的其中一位，讓他相當震驚，「因為我實在也當然沒想到，這11人中竟然有一位是我的朋友的親人。」

這名護理師向王明鉅透露，她的婆婆是位洗腎2年多的病人，今年81歲住在淡水，由於年輕時罹患糖尿病，長年下來腎臟功能衰竭，因此衍生了高血壓。另外，她婆婆的心跳比較慢，也裝上了節律器，但平常的健康狀況還可以，每次去家附近的診所進行血液透析，雖然洗腎之後會覺得比較累，但生活都能自理，也是自己一個人去洗腎然後自己回家。

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▲老人家接種疫苗。（圖／記者高堂堯攝）

王明鉅指出，16日一早，這位婆婆和平時一樣先搭洗腎專車到洗腎中心洗腎，並在診所內接受了疫苗注射，「早上11點20分回到家，回到家之後據同住的公公說，回來的時候還有說有笑，11點30分用餐，沒想過了10分鐘，午餐只吃了半碗粥，她坐到沙發上沒幾分鐘突然就啊一聲，倒下。」

王明鉅表示，同事的公公見狀後，也馬上打了119並通知家人，結果這名護理師12點05分到達公婆家時，婆婆的脈搏已經量不到了，讓護理師同事一家人感到無比驚嚇，「她說她公公眼看著結婚60年的老伴就在自己面前猝死倒下，實在太嚇人了。」

王明鉅查詢AZ疫苗的臨床試驗資料，發現AZ疫苗的臨床試驗數據中，並沒有80歲以上的華人，而且有不同的慢性疾病（例如洗腎加上糖尿病與高血壓）的病人，在打了AZ疫苗之後的安全性數據，不過高齡長者感染新冠病毒之後的致死率高達20%以上的確很高。

▲民眾帶老人家接種AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

然而，王明鉅坦承，全體的高齡長者在自己的與社會的層層限制與保護之下，他們也會作好各種保護自己的動作，他們會減少出門，他們會少去購物，他們更會自己努力多洗手，「因此他們沒打疫苗所面對的感染新冠病毒再因而死亡的整體死亡風險大約是0.0172%。」

王明鉅提到，為了避免這個0.0172%的死亡風險，以及避免萬一感染了新冠病毒之後的20%以上的更高致死率，「我們鼓勵高齡長者早一點去打疫苗；我們也鼓勵許多洗腎病人也去打疫苗。」但事實是，打疫苗同樣也是個有風險的醫療行為，「從17萬人75歲以上的高齡長者打了疫苗之後有11位猝死的風險來看，這個風險並不比0.0172%不打疫苗染疫而死亡的風險低非常多。」

「到底80歲以上的長者被家人被醫療人員們鼓勵去打AZ疫苗之後，發生猝死的風險有多高？有不同慢性疾病的老人家，有沒有哪些人因為很安全所以該去打，有些因為不安全所以不該去打？打疫苗的天氣太熱會不會造成脫水而引發其他的問題？」王明鉅說，他無法回答這些問題。

▲開放長者施打AZ疫苗進入第2天。（圖／記者湯興漢攝）

據統計，台灣的洗腎病人有超過9萬人。王明鉅點出，這個疫苗對於80歲以上的長者，對於腎臟衰竭正在洗腎的病人，對於有心臟病、高血壓的高齡長者所造成的死亡風險，並無確切數據，如此一來，本希望他們盡早打疫苗免於新冠病毒侵害的立意，如今也令他擔心著疫苗本身帶來的風險。

王明鉅說，看著之前的護理師同事給他的簡訊，他真的害怕，害怕著他其實並不真的明確地知道對這些高齡長者打疫苗的風險，「害怕著我也真的不知道，要求常常也有著一種甚至更多種慢性病知的他們，去打AZ疫苗真的是是利大於弊嗎？我害怕也擔心著，鼓勵這些80歲以上的長者都去打疫苗，會不會愛之適足以害之？」

王明鉅認為，高齡者不打疫苗有染疫死亡的風險，但打疫苗也有目前看到的風險，不管打疫苗或不打疫苗，都有風險，而這也都是一種風險的選擇，「到底要不要打疫苗，真的只能由承擔風險的人，自己來決定。」