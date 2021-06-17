長者打AZ頻傳猝死！改優先施打莫德納？莊人祥：不管哪牌結果都一樣

記者張乃文／台北報導

全國在2天前開放75至85歲以上高齡者接種AZ疫苗，但昨天各地陸續傳出有接種疫苗的長者死亡，累計達11人，不少人憂心注射疫苗恐給長者帶來未知風險，更有建議指出，讓有嚴重慢性病患者可優先施打莫德納疫苗。指揮中心發言人莊人祥則說，其實各廠牌疫苗結果可能都一樣，主要是高齡長者平均每日都有一定比例會死亡，也會請醫師在施打前協助評估長輩身體狀況。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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▲新北市中和區中正堂疫苗施打站，分時段按里別為長者施打疫苗，過程平和順利。後方留觀區座位上的叉叉標記，與留觀區休息的老者形成有趣帶有韻味的畫面。（圖／記者湯興漢攝）

收到日本贈送的疫苗後，食藥署立刻進行檢驗，12日開始陸續配發到各縣市政府。不過，大規模接種才開始第二天，全台各地傳出多起猝死案例，根據各地方政府回報統計，亡者年齡介在60至90多歲。其中4人有慢性病、2人罹患阿茲海默症、1人在洗腎。

外界也提出是否要讓有嚴重慢性病的長者可優先施打AZ疫苗？莊人祥表示，目前各國再施打新冠疫苗時，都有發生類似情形，主要是在高齡長者部分，在疫苗施打時，不管是AZ、BNT或莫德納，結果可能都像這樣。他指出，高齡長者一年中，每日平均會有一定比例的人死亡，但也會在疫苗施打的部分，請醫師多予協助評估長者的身體情形，再做進一步的接種。