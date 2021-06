快訊／美國各大航空「官方網站」大當機！　數千旅客哀號

▲美國西南航空(Southwest Airlines)網站稍早爆出災情。(示意圖/路透社)



記者吳美依/綜合報導

根據《衛星通訊社》最新消息,網站及app線上狀態即時資訊平台Downdetector指出,美國各大航空公司網站17日稍早出現故障。但是,根據記者實測,上述航空官網目前已經陸續恢復正常。

Hey there! We experienced some issues with our website a little early, but we're back up and running. Thanks for hanging in there with us! -Sarah