美俄峰會肢體語言露玄機！專家：拜登想取悅對手、普丁像校園惡霸

▲普丁（左）與拜登（右）16日在瑞士進行首次面對面峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在16日，首次於瑞士日內瓦舉行面對面峰會。肢體語言專家對2人在會談前後的照片進行分析後認為，拜登就像是個過分渴求取悅對手的「優等生」，而普丁放鬆的態度則像是個「校園惡霸」。

▲相較於普丁，拜登的表情顯得有些過度用力。（圖／達志影像／美聯社）

據《每日郵報》報導，肢體語言專家克莫德（Robin Kermode）表示，拜登與普丁在拉格朗熱別墅（Villa La Grange）首次相遇時，2人都以傳統的「握手」，取代了防疫期間，各國元首常用的「擊肘」，而且儘管2人身邊的隨扈都戴著口罩，這2位國家領導人卻反常地「露出了整張臉」。

克莫德指出，拜登與普丁都選擇以握手方式打招呼，且完整曝露臉部，象徵了2人都願意以公開、誠實的態度，來面對此次對談。此外，克莫德也認為，雖然2人在握手時力度相等，不過拜登的面部表情有點過度用力，讓人感覺他有些過分熱情，反之頷首的普丁在鏡頭前相當自信，也比拜登表現得更淡定。

▲克莫德分析，玩「政治遊戲」是拜登的專長，而普丁卻像個「校園惡霸」。（圖／路透）

接著，2人被帶往圖書館，打算展開長達數小時的緊張會議。克莫德分析，2人此時都已做好準備，等待會議開始，然而玩「政治遊戲」是拜登的專長，因此他表情輕鬆，就像個「撲克牌玩家」一樣，心裡想著，「我甚至有可能手握3張王牌，但你永遠猜不到」，反觀普丁卻一副心不在焉的樣子，靠在椅背上東張西望，右手還不斷玩弄椅子扶手，看起來就像個任性的少年。

▲相較於拜登「直挺挺」的坐姿，普丁顯得有些慵懶。（圖／達志影像／美聯社）

隨著會談的進行，拜登的坐姿越來越挺，整個人也處於一種相當正式的狀態，愈發有「優等生」的模樣，不過普丁卻懶散地靠在椅子上，擺出一副很被動的樣子，但實際上他躁動的雙手卻表明，他已做好準備，隨時都可以採取行動，儼然就是個「校園惡霸」。

據CNN觀察，自信、不屑一顧的態度，是普丁一貫的風格，在這一次的會面中，普丁也完全達成了自己的所有目的。本次會面是由美方提出要求並安排的，因此對於克林姆宮而言，這象徵了普丁是一個與美國總統地位相等的人。

▲CNN認為，普丁在本次的會面中取得巨大的外交勝利。（圖／達志影像／美聯社）

此外，普丁在記者會上的言論，也充分地向國內人民顯示，西方才是危險、不可預測、咄咄逼人的一方，這將協助他在俄羅斯贏得那些與他觀點類似的俄羅斯人的支持。CNN認為，拜登與普丁的會面，將緩和美國與俄羅斯之前的緊張關係，而普丁也在本次會面中，取得了巨大的外交勝利。

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