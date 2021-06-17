8月迎國旅反彈潮！學者曝「觀光型態將大變」：不會再報復性旅遊

▲學者認為，不會再出現報復性旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

近日國內疫情轉為平穩，每日確診案例略降，觀光學者推估，8月有機會出現「國旅反彈潮」，不過屆時旅遊模式將與去年不同，也不會再有「報復性旅遊」，民眾會選擇較近的地點觀光，旅遊時間也會縮短。至於國際旅遊活動，則須等到2024年才可能恢復到2019年的水準。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，6月底到7月中是關鍵時期，若這段時間確診數可壓至二位數，那預計8月就會再有一波國旅反彈潮，不過不太可能再出現「報復性旅遊」的情況。

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陳家瑜指出，由於指揮中心不斷宣傳「不可放鬆」，因此即使國旅活動恢復，民眾應也會選擇在居住地附近旅遊，不像去年會跨縣市的跑往離島、花東等地觀光，且旅行時間也會變短，從過去的四、五天變成一、兩天，也會減少在外奔走的行程，「這一波反彈的旅遊行為會與去年完全不同」。

針對國際推動的疫苗護照，陳家瑜表示，近日歐盟將台灣列入白名單，我國也不可能永遠自我孤立，遲早必須放寬他國旅客來台標準，必須提出對等條件，才可能恢復國際旅遊活動，她建議，指揮中心可跟進國際上最多國家使用的標準，現在開始超前部署。

陳家瑜表示，國際旅遊的恢復與台灣群體免疫有較大關聯，必須達到全台疫苗接種率6成以上，才可能達到群體免疫，因此這就又與「疫苗何時到」有關，依照目前的進度來看，今年以前國際旅遊恐仍無機會恢復。

▲學者指出，八月有望逐步恢復國旅活動，但民眾暫時不會進行遠距離的旅遊。（圖／記者謝婷婷攝）

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，若8月可逐步恢復國旅活動，應比照去年2、3月時期的防疫作為，當時疫情剛爆發，防疫作為相當嚴密，包括遊覽車梅花座、團餐人數限制等，他坦言，長遠來看仍要保守一點，但仍希望「不要完全不能動」。

關於疫苗護照的推動，劉喜臨表示支持，6月開始國際上的商務旅遊活動已有逐步解封，不過估計仍要等到2024年才能恢復2019年的旅遊水準，未來2年會是逐步回穩，而台灣因為去年疫情控制良好，導致疫苗接種率落後他國一年，因此才會比較跟不上國際的狀況。