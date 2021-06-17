吞100顆安眠藥與婆婆、丈夫赴黃泉…妻3天後醒了！被控殺人逆轉

▲台中高分院審理後依加工自殺罪判處陳女有期徒刑8月。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市南區107年發生一家三口輕生2死慘案，鄭姓男子因經商失敗負債，偕同久病的老母親、以及妻子陳女一起服藥、燒炭輕生，孰料陳女竟在昏迷3天5小時30分後自行醒轉，醒來時鄭男及鄭母均已死亡。事後陳女遭檢方依殺人罪起訴；台中高分院審酌，認為2名死者皆有自殺舉動，陳女雖在其輕生之際提供助力，但確實同謀為死，因此依「加工自殺罪」判其有期徒刑8月，全案仍可上訴。

判決指出，鄭男與陳女原為夫妻，2人雖在105年9月離婚，但仍然同居，而高齡71歲的鄭母也與夫妻倆同住，並由印尼籍看護阿雅協助照料。檢方調查，鄭母因年邁身體狀況不佳，且雙眼視弱、近乎全盲，多年前即已萌生自殺念頭；而鄭男當時罹癌又遭逢失業，且妻子陳女投資失利，鄭為協助還款而揹負龐大債務壓力；陳女也因身體狀況不佳、揹負債務而感到厭世，因此3人決定共同自殺，並開始著手準備相關事宜。

107年10月29日上午10時許，鄭男先找理由支開看護阿雅，隨後3人即於下午燒炭，並將安眠藥、抗憂鬱劑、麻醉止痛劑等大量藥物混雜分為3份後分別服下，共同躺在床上等待死亡；孰料11月1日晚間8時，昏迷了3天又5小時30分的陳女突然醒轉，查看後發現身旁的鄭男與鄭母均已死亡，隨即撥打電話連繫阿雅，並報警處理，全案因此曝光。

檢警事後會同法醫進行解剖，在鄭男的胃袋裡發現36顆白色不明藥丸、而鄭母體內則發現30顆藥丸；但陳女自述，當天自己吞下了100多顆混合藥物，且3人又共同燒炭尋短，但陳女卻能在昏迷3天多後自行醒轉，且血氧及血糖濃度與常人無異，再加上鄭母生前賣房產所得的710萬又都轉入陳女戶頭，全案疑點重重，陳女因此遭依殺人罪嫌起訴。

台中地院審理時傳來法醫及醫師作證，認為陳女當時血氧及血糖狀況符合常理，而從陳女留下遺書記載，「除了愧對親友最最對不起的人是鄭OO，受了我的拖累還陪著我賠上了一切甚至是生命，只希望在最後一刻還他一個清白，一切都是我的過錯，與他無關！」

另外，從鄭男案發前數月在通訊軟體跟陳女對話，相約自殺，並說要帶媽媽一起走。鄭男也說，「我媽媽的800萬，我不能管，問了我之前的錢，你就生氣，這是什麼道理?」、「你的事情，你自己處理，房子的錢快去還，我已經幫你夠多了，沒力再幫你」、「已經快要活不下去了，帳戶被扣至剩下0元，身上剩1000元、催繳一大堆」

合議庭認為，陳女不思改善彌補財務狀況，導致鄭男因經濟困窘而生死意，鄭也無力勸慰原有自殺念頭的母親，最後同謀赴黃泉，觸犯謀為同死而幫助自殺罪明確，判處8月徒刑。案經檢察官與陳女不服上訴，台中高分院認為原審妥適，由於陳女欠缺責任感，危害被害人等身心健康甚鉅，同時亦對社會產生負面不良影響，為讓她記取教訓，不宜免除其刑，駁回上訴。

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