高教深耕最新預算！台大抱23億全台第一　陽明交大合併衝第三

▲教育部公布110年「高等教育深耕計畫」預算，台大拿下23億，全台最多。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前公布110年「高等教育深耕計畫」預算，台灣大學以獲得23.2億元居首，成功大學14.1億元居其次，陽明交大則因年初才合併，兩校經費加總達13.8億元，排到全國第3名。其他名列前幾名的學校也包含清大、中興、中央等高教。

為協助大學建立自我定位及發展特色，教育部從92年起陸續推動多項競爭型經費計畫，全面提升大學品質，協助大學發展特色。而高教深耕計畫為國內最大一筆競爭型補助計畫，於民國107年起5年為1期，每年度將視學校績效、執行成果調整補助額。

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根據統計，107年度補助大專校院總計167.2億元，到110年度成長為179.4億元，成長幅度達7.29%。教育部說明，是為持續提升各校或補助資源，強化人才培育、提升教研能量、發揮國際學術競爭力，提升學校優勢領域之教研水準及培育國際高階人才計畫、協助各校依其定位發展多元特色，進而提升國家整體競爭力。

教育部提到，高教深耕計畫以5年為期，分為兩大部分，採「2+3」兩階段，第2階段自109年起至111年。為使學校推動計畫運作順利，原則上各校所獲經費未有大幅度變動，惟為追蹤檢視辦理情形，透過考評機制確認計畫執行成效，並依考核結果酌予調整經費。

至於有部分學校經費微幅減少，包含台大、交大等。教育部說，經費微減部分，主要是因其中一項特色領域研究中心計畫，部分中心自110年起不再補助，因此兩校經費因研究中心部分調整而有經費落差。

針對陽明、交大2校合併，教育部也說，陽明與交大於年初合併，而110年高教深耕計畫成果報告收件期間為110年1月，經審查後於110年5月核定，因此110年仍各自核配兩校經費，經費支用得由學校自行分配調整。

教育部說，考量學校為整併第1年，尚在整合階段，核配經費將不因合併而減少獲配額度。自明年起將請兩校區整合經費支用及績效指標等，報送一校之主冊、全校型各一本成果報告進行審查。

至於台灣觀光學院已拍板將於今年9月退場，但面上仍核給30萬元經費。教育部提到，考量該學院現有學生約270位，其中原住民學生即占60%（約160位），為持續辦理原住民學生生活及學習輔導工作，維持原住民學生在校就學及生活之支持系統，因此補助該校原資中心經費，以確保原住民學生的學習權益；該項經費規定須專款專用，不得挪為他用。

