不尊重多元發展！台大學生會擬提「廢國文必修」　改列選修通識

▲台大18日將召開教務會議，學生會將提案討論廢除大一國文必修。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學6月18日將召開教務會議，台大學生會表示，將提案討論「廢除大學國文必修」，改列通識課程。學生會認為，大學國文提供文學鑑賞素養訓練，本質上與其他通識課程沒有差別，不適合列作必修，且開放選修也避免修課動機低的學生佔用名額，讓學生能學其所好，提高課程品質。

學生會指出，大學國文將非系所專業的課程變成獲得學位的必要條件，且不若通識課程有八大領域可選擇，不尊重學生生涯發展的多元可能，違背當今鼓勵彈性學習的高教趨勢和台大提倡「未來大學」的教務改革方向。

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學生會說明，按這學期的國文課程設計編排，保守估計，僅40%同學能夠修讀現代文學，與此相對，卻又有約31%的同學必須修讀先秦思想，這樣的課程設計編排顯非意圖回應現代議論寫作的需求。若大學國文改為通識，可將寫作類型課程與寫作教學中心的開課能量整合，擴充一般性寫作（如評論、非虛構、知識普及等）教學的資源，讓有意願精進文字能力的學生自由選修。

台大學生會也建議，可將大學國文下的寫作類型課程與寫作教學中心的課程整合，讓有意願精進文字能力的學生自由選修，更能帶給學生學術上需具備的議論寫作能力。



