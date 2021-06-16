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台大法律學院1學生確診！接觸者急快篩　全國累計549名學生染疫

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台灣大學法律學院昨日證實，館院內1名學生確診。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學法律學院館舍在端午連假期間臨時閉館消毒，該院昨日（15日）發信向師生證實有一名學生確診。學院指出，12日晚間接獲通知，立即連繫校安中心回報，台大校方也在當日匡列高風險的相關接觸者，13、14日展開快篩作業，同步進行學院2棟館舍的消毒工作。

學院指出，確診個案最後一次進入學院是本月7日下午前往霖澤館8樓研究室，其他足跡是5月20日短暫進入法律學院辦公室停留3到5分鐘拿取講義。相關接觸者已於13、14日進行快篩。

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台大校方也回應，本校校園內如有學生確診，學校除立即啟動疫調，依據疫調結果通知相關館舍加強人員進出管制並進行消毒之外，且通知可能接觸者採取居家隔離或自主健康管理，自主健康管理期間不得進入校園。

根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至6月14日，全國學生確診人數已累積至549例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累積539例，包含172例大專校院生、86例高中生、80例國中生、136例國小生、65例幼兒園學生。

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