阿嬤拒打疫苗「原因藏洋蔥」！接體大師兄淚：在我心中她超偉大

▲阿嬤拒打疫苗原因，讓大師兄忍不住落淚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

高齡長輩已陸續施打疫苗，知名作家、殯儀館接體員「大師兄」昨在臉書分享，家中阿嬤拒打疫苗的原因，竟讓他當場噴淚，「其實我阿嬤只是個小小的人物，但是在我的心中，她是個偉大到不行的人。」

大師兄在臉書粉專「BigBrother大師兄」寫下一段故事，他提到日前打電話給阿嬤，提醒她去接種疫苗時不要跟人太靠近，但阿嬤卻表示「沒接到通知，打什麼針」，讓他氣得直呼，「阿嬤，沒關係，我明天打去鄉公所。為什麼妳沒有疫苗可以打，明明你都符合88歲以上可以施打疫苗的資格呀！」

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▲高齡長輩已開始施打AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

一聽到他要打電話給鄉公所，阿嬤這時才趕緊說出內心真正想法，「阿嬤老了，不想打了。這些東西給別人打就好啦，老灰仔打了沒用，該走總是會走。」聽了阿嬤的話，讓大師兄一時不知道該怎麼勸，後來請媽媽幫忙勸阿嬤，仍得到一樣的答案。

他表示，之前看到網路文章，不少人批評，「為什麼疫苗給老人先打？年輕族群才是撐起這社會的動力，假如年輕人倒了，誰來照顧老人家？」但對他來說，「若今天只有一根疫苗要給我或是我阿嬤，我會毫不猶豫選擇阿嬤。」

大師兄表示，在勸說不了阿嬤的情況下，也只能告訴阿嬤不要亂跑。阿嬤笑著說她很久沒出門了，都只有在家裡種種菜而已，年紀大了朋友也都走的差不多了，阿姨在放無薪假，啃老族的表哥依舊啃老。說著說著，就說一句「不然你幫我打去給鄉公所問看看，我不打的話，疫苗可以先給阿姨或是表哥打嗎？」

▲阿嬤說，老了，不想打了。這些東西給別人打就好啦，老灰仔打了沒用，該走總是會走。（圖／記者湯興漢攝）

聽完阿嬤的想法後，大師兄瞬間掉淚，「阿嬤只是個小小的人物，但是在我的心中，她是個偉大到不行的人，雖然不可能，但是在放棄打疫苗的同時，她想到的還是自己的家人，真的很感動！」

不少網友看到文章後，直呼「謝謝阿嬤，您的態度真令人敬佩」、「這就是咱台灣ㄟ阿嬤」、「阿嬤的愛滿滿」、「阿嬤這麼善良，一定可以長命百歲的」、「阿嬤要打啦，這麼善良的人要呷百二」、「對孩子的愛，永遠都一樣！」、「我奶奶也是這樣，但是⋯我直接上網預約，然後衝回家帶她去打疫苗，由不得她反對」。

▼大師兄寫下阿嬤的故事。（本文已獲BigBrother大師兄授權）