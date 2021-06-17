繼續三級警戒！疫情緩坡下降　蘇貞昌：絲毫沒有鬆懈本錢

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，加上疫苗陸續到貨後展開施打作業，國內開始討論能否逐步降低警戒管制。對此，行政院17日召開例行院會，院長蘇貞昌說，這幾天的疫情已經有緩坡下降趨勢，「代表疫情有變好，但絲毫沒有鬆懈本錢，請大家持續努力」；另外，衛福部在會中也建議，國內社區傳播風險仍存在，「三級警戒仍宜持續」。

蘇貞昌說，現在病毒發生變種，行政的隊形、防疫的作為也要跟著變化，因應變種病毒。原來的防疫策略是阻絕於境外，但現在變種病毒已經侵入境內，形勢比過去嚴峻，所造成的傷害也嚴重許多。民眾對於團隊的抗疫作為也批評許多，這都是要非常謙卑、認真檢討、勇敢改進。

蘇貞昌說，這幾天的疫情已經有緩坡下降趨勢，1個月前指揮中心發布雙北三級警戒，19日宣布全國三級警戒。前兩週每天的確診數500人上下，第三週的確診人數落在300到400人之間，第四周已經降到200多人，現在連續4天都在200人以下，「代表疫情有變好，但絲毫沒有鬆懈本錢，請大家持續努力」。

另外，蘇貞昌也點出幾個面向要坐精進檢討。第一，醫療物資的整備方面，目前床足、藥夠，不漏接，專責病房數量比5月初時倍增，由於每日確診病例明顯降低，目前全國籍雙北的專責病房收治數有下降。

除了收致能量更充足外，端午節前，已經有18家民間救護車業者、超過百輛救護車加入協助後送作業，解決流浪救護車問題。因為妥適調度下，醫院能量較高峰期有所緩解。

目前醫療端的處置，重點是在降低重症及死亡，衛福部很早就提出採購高流量氧氣治療儀、單株抗體的藥物，不論儀器或藥物，我都一口答應並要求加速採購，希望有效防止輕重症者，並治癒每一位確診者。

過去防疫策略專注邊境防堵，現在要專注找出社區確診者，目前每日篩檢最高可以提高到8.5萬件。進一步從醫療院所以外的三個面向，社區熱點快篩、企業自主快篩、居家自主快篩，讓疫情熱點企業、社區及個人，都能藉由普篩，更快找出潛伏感染源，阻斷傳播鏈。

疫苗注射方面，疫苗分配是由中央疫情指揮中心訂定類型、順序施打，疫苗一定要藉由疫苗的發放，展現政府的次序。這幾天各縣市都積極展開疫苗施打，

請相關部會密切注意施打情形，做為未來規劃大規模接種的參考安排。