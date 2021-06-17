奧客大鬧實名制！清純妹「超溜台語」連珠炮兇爆　網笑翻：很療癒

記者黃可昀／綜合報導

現在去任何場所都要落實實名制，多數人都能乖乖配合，但總是有一些喜歡唱反調的民眾，不願意配合實名制填寫，害一名清純女子也看不下去，拍影片用道地台語痛批「甘捂甲困難？」影片吸引多人轉發，這名女孩也因此爆紅。

這名抖音帳號「moon___1209」的女網友日前拍片表示，她剛裝完牙套沒辦法吃東西，想說去超商買布丁果腹，結果一走進去就目睹奧客爭執景象，不願意配合實名制還大鬧店員，害她買個布丁排隊20分鐘。

事後她拍片抱怨這件事，還用超溜台語批評「你在那邊X北X母，袂輸林叨勒西郎港款，就寫一個實名制，哩洗無名還是無手？（你在那邊抱怨，好像你家出事一樣，寫一個實名制你是沒有名字還是沒有手？）」這段超到位的台語發音，配上她清純外表與些微娃娃音，整體畫面看起來相當違和有後勁，網友看完都噴笑轉發。

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▲超溜台語飆奧客。（圖／抖音moon___1209授權提供）



這名女子先前也拍片抱怨停課，原因是老師作業出太多，彷彿暑假作業一次全出完，「那個作業嘿細命出（拼命出），袂輸我咪呀載都袂出山（好像我明天就要離世了）。」超順台語同樣在網路掀起熱議。

網友紛紛留言，「這段可以全程講台語嗎？來！統一布丁台語怎麼說」、「網路取暖沒用，現場糾正他才有用，但多數人沒那麼帶種」、「我真的覺得聽他說話很療癒」、「感覺很反差」、「妳可以跟鳳梨鼠叔結拜兄妹內！」