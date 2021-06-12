台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

▲台南市政府召開視訊防疫檢討會議，將採主動通知施打疫苗避免預約亂象，市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府12日上午召開視訊防疫檢討會議，由副市長戴謙代表市長黃偉哲主持會議，召集所有局處首長進行防疫政策的檢討與滾動修正，台南將採主動通知施打疫苗避免預約亂象，市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈。

首先台南市「高齡長者接種疫苗日程」將由區公所里幹事通知長者接種，這項措施獲得許多家中有長者的民眾肯定，台南市採取主動通知可接種者依照時間前來注射，可避免民眾搶預約的混亂。首波6月15-6月20日接種對象為「85歲以上」、「75歲以上領有重大傷病卡」和「75歲以上具原住民身分」；第2波接種對象則為「75歲以上長者」和「65歲以上具原住民身分」。

市長黃偉哲表示，目前台南市接種站已準備完成，規劃以地區衛生所或診所為接種處所，以方便年長市民就近施打，接種疫苗會請里幹事、里長個別電話通知施打時間與地點，接種日期視中央疫苗撥補狀況而訂；也提醒長輩施打疫苗要攜帶身分證、健保卡雙證件到場。

民政局長姜淋煌表示，目前已請各區公所掌握區裡面可接種對象的名單，也密集跟衛生局、衛生所密切討論開打後執行方式，以充足的準備來減少初期注射的混亂情形。

另有關長照機構的疫苗施打時程，社會局長陳榮枝表示，為避免長照機構內住民交叉感染，以機構內第1線照顧服務員為優先施打疫苗的對象，其他如社工、行政人員、廚工等也將陸續安排施打，讓長照機構工作人員得以安心照護長輩與身障者，同時保障長照機構內住民的健康。這部分也會特別留意長照機構內工作人員名單的造冊，避免發生外人混入施打名單的情況。

有關民生採買場所市場的狀況，因市場人流聚集容易造成傳染，經發局市場處報告，自5月19日起即每日派員至市場宣導實聯制防疫，目前已執行598場次，全面勸導並發放超過5000張實聯制QR code給市場外流攤，每周兩次以上會同各區公所、里長、警察局、衛生所至各市場實施實聯制大執法，對於未能遵守防疫規定之市場、攤商及顧客，勸導不聽將依法開罰，並要求提出自主防疫規劃作為，違規嚴重者不排除處休市處分。針對占用道路的流動攤販，經發局將勸導業者至民有市場內營運，屢勸不聽或不配合實聯制的業者，將予驅離或開單處罰。

會議主席副市長戴謙表示，台南市疫情相對較為緩和，請各局處針對後續施打疫苗，及維持各項防疫措施管控，保持警戒心，以守護台南市民的健康與安全。

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