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社會 社會焦點 保障人權

他市場賣婆媽最愛百元衣　不鳥實聯制被抓：得賣100件來賠

▲端午連假第1天，永康分局上午共取締2件攤販未依規定落實「實聯制」，藉此防堵疫情破口、提升防疫意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲端午連假第1天，永康分局上午共取締2件攤販未依規定落實「實聯制」，藉此防堵疫情破口、提升防疫意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午連假第1天，永康分局也規劃轄區市場人流監控，並協助稽查市場防疫落實狀況，截至早上10時取締2件攤商未依規定落實「實聯制」，而依法，業者將面臨3千至1萬5千元的裁罰。其中一家賣每件150元成衣的業者，恐得賣100件衣服才能彌補損失。

▲端午連假第1天，永康分局上午共取締2件攤販未依規定落實「實聯制」，藉此防堵疫情破口、提升防疫意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除取締市場實聯制外，因疫情影響，今年端午連續假期疏運計畫和以往大不相同，高公局首次於連假期間採高強度匝道儀控管制，永康分局因應疏運策略調整已規劃相對應交通疏導勤務，派員在永康、大灣2處交流道及轄區重要路口進行交通疏導，並針對交流道周邊進行嚴密車流監控，遇匝道因儀控回堵立即疏導車流改道，並強力淨空路口，以維護交通安全與順暢。

▲端午連假第1天，永康分局上午共取締2件攤販未依規定落實「實聯制」，藉此防堵疫情破口、提升防疫意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高公局端午連假祭出單一費率（無每日20公里優惠里程）、取消0-5時暫停收費及高乘載管制，並實施嚴格匝道儀控管制、關閉服務區賣場、服務區公廁減量開放等不方便措施，目的就是要降低人流跨區移動，同時降低感染可能性。

因應疏運策略調整，永康分局除規劃妥適交通疏導警力，同時強化相關單位橫向聯繫，配合交通警察大隊及大台南智慧交控中心監看轄區車流動態、整合交通資訊，遇交通壅塞或事故發生即時通報疏處，並透過警廣強力播報最新路況訊息，提醒用路人及早改道通行。

▲端午連假第1天，永康分局上午共取締2件攤販未依規定落實「實聯制」，藉此防堵疫情破口、提升防疫意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局呼籲端午連假防疫不鬆懈，基於防疫優先民眾應減少非必要之外出與移動，佳節團圓改以視訊方式進行，並遵循中央流行疫情指揮中心公布之防疫指引，落實相關防疫措施，除保護自己也保護家人，共同守護國人健康安全。

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