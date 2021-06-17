新北長者3死「影響疫苗接種意願？」　侯友宜：目前還蠻踴躍的

▲侯友宜14日視察新北疫苗接種站整備情形。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／新北報導

新北市15日起為85歲以上在籍市民施打日本提供的AZ疫苗，而住宿型長照機構及洗腎病患，則由新北市200隊疫苗接種機動車輛提供專業服務，然而至今已有3人接種疫苗完後過世。對此，新北市長侯友宜17日表示，詳細死因有賴檢調詳查，希望釐清後讓民眾了解；至於上述案例是否影響民眾接種意願？侯友宜則說，看不到影響，目前大概都還蠻踴躍的，一直保持6成左右。

▲新北市85歲以上長者施打AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

新北市衛生局16日表示，淡水一名88歲男性、一名81歲女性洗腎患者，以及板橋1名69歲男性等三人在接種完AZ疫苗後過世。對於疫苗是否為致死原因，侯友宜表示，新北市這幾天長輩的施打率大概是6成，有少數往生個案，他非常難過與不捨，但詳細死因有賴檢調好好詳查，讓民眾能夠了解；而他也啟動民政體系、衛生體系進駐，關懷長輩們。

至於上述死亡案例是否影響民眾接種意願？侯友宜則說，目前為止未看到長輩因為少數死亡個案，影響施打率，大概還蠻踴躍的，一直保持6成左右。

侯友宜表示，尤其現場有醫生，如果長輩們有慢性病，醫生朋友都會做好事先的風險評估，把風險降到最低；那前面幾個個案其實在現場，大部分醫生也都有評估過，大部分也有評估過，「不過我們還是要做到更嚴格的把關，因為至於死亡的原因還是有賴調查」。

▲新北市85歲以上長者施打AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

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