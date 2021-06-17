　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力黨團喊話超量購買國際疫苗　「支持國產與增加採購並行不悖」

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院自7日起召開臨時會，力拚18日三讀通過紓困4.0特別預算案。時代力量立法院黨團總召邱顯智17日呼籲，政府在疫苗採購應該更加積極地超量部署，並且積極尋求代工的可能性，「支持國產跟增加國際疫苗採購，兩者應該並行不悖」。

▲▼時代力量立法院黨團舉行記者會，就協商紓困4.0預算、疫苗採購及EUA審查提出呼籲與訴求。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量黨團舉行記者會，就協商紓困4.0預算、疫苗採購及EUA審查提出呼籲與訴求。（圖／時代力量黨團提供）

立法院長游錫堃17日召集朝野協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜，時代力量黨團於會前舉行記者會，就紓困預算 4.0、疫苗採購及EUA審查提出呼籲。

邱顯智表示，本次紓困預算編列2600億，其中在疫苗採購的部分，結合過去編列的115億，總共有340億的預算，與美、加、澳、日各國相比為數不多，將影響超前部署或超量部署的成效。

邱顯智指出，加拿大總人口為3000萬，總共採購4億劑疫苗，人口數與台灣相近的澳洲，也採購1億餘劑，儘管衛福部聲稱國際疫苗共採購2000萬劑、國產疫苗有1000萬劑，並且不排除追加1500萬劑，然而可能還是遠遠不夠。

邱顯智再指，根據世界衛生組織（WHO）的最新報告，因應變種病毒，疫苗的採購與施打對於控制病毒覆蓋率相當重要，希望衛福部跟指揮中心能超量採購︑超量準備符合國際標準認可的疫苗。

邱顯智呼籲，除了超量部署，政府也應積極尋求代工的可能性，過去AZ曾與台灣接觸，日、韓、泰、印等國也陸續有代工經驗，台灣未來應該更加積極處理，支持國產跟增加國際疫苗採購，兩者應該並行不悖。

時代力量黨團副總召陳椒華則表示，疫苗政策事關百萬甚至千萬台灣人民的健康安全，政府在疫苗以及藥物的緊急使用授權（EUA）應該要有嚴謹並透明的討論。

陳椒華提及，高端疫苗的緊急審查將在7月進行，時力黨團要求政府應在疫苗緊急授權審查會議更加透明，應以直播方式即時公開，或是在審查結果公布時將其會議紀錄一併公布。

時代力量黨團幹事長王婉諭指出，在紓困預算中，仍有許多族群和面向被疏漏掉，時代力量黨團主張，若符合存款新台幣10萬元以下、平均每人每月生活費為當地每人每月生活費兩倍以下的條件，政府就應給予租屋族租金補助，請內政部嚴肅正視。

王婉諭也說，政府除加強節能宣導外，也應該研究調整家戶用電的夏日電價計算方式或期日，以及提出補助電費的措施。此外，過去NGO組織協助政府承擔了許多社會責任，而此時該是政府陪伴他們渡過難關的時候。

其他人也看了這些新聞...

► 蔡英文稱讚綠營執政縣市　幫助疫苗施打順利進行
► 費鴻泰盼「打一劑保兩命」　提案孕婦優先施打mRNA疫苗
► 診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可打

ET快訊
快訊／新北77歲婦人打完疫苗「發燒嘔吐2天」　今晨死亡
快訊／不延了！日本宣布：9地區準時解除緊急事態
撐不住！男星東區餐廳結束營業　自嘲「沒賺一毛錢」
快訊／高雄前今日戲院高牆又倒塌毀3屋！5個月前災難片重演
快訊／北市清零計畫公布　柯文哲宣布「2項硬策略」強制執行
長者預約施打率98.04％！柯文哲：看衰的名嘴「低估台北市民
三級警戒滿月！1張圖看懂「下降趨勢」　解封時間有玄機
快訊／北市12區確診數公布　萬華只有＋6例　
快訊／別再怪萬華人　柯文哲宣布：萬華不再是疫區
賈永婕掛總統3次電話！蔡英文曝她「第一反應」笑：不是詐騙
快訊／新北三級警戒恐延長！　侯友宜：沒看到任何解封條件
LIVE／北市增34例！長者接種AZ後猝死　柯文哲最新說明
快訊／長者打AZ猝死　侯友宜：施打率6成掉到47%

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／新北76歲男性剛打AZ疫苗「血壓突然降低」　隔日送醫後死亡

士林洗腎診所傳剩餘疫苗被迫丟掉　柯文哲：我們有發出公文

快訊／全台13人打疫苗猝死　柯文哲建議：不管年紀多大，都要打

快訊／地方政府也能自己買疫苗　柯文哲：有困難大家一起幫忙

快訊／經濟部工業區調查員工打國產疫苗　柯文哲：政府終於不演了

快訊／新北77歲婦人打完疫苗「發燒嘔吐2天」　今清晨死亡

北市外科醫師帶小孩打AZ　柯文哲：倫理比法律重要

快訊／侯友宜找「試劑廠商」產量1千萬　等中央指令下來馬上篩檢

快訊／新北長者可跨區預約打疫苗　柯文哲：只要滿80歲都可以來

郭台銘買BNT獲蔡英文支持 侯友宜：大家全力以赴

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

快訊／新北76歲男性剛打AZ疫苗「血壓突然降低」　隔日送醫後死亡

士林洗腎診所傳剩餘疫苗被迫丟掉　柯文哲：我們有發出公文

快訊／全台13人打疫苗猝死　柯文哲建議：不管年紀多大，都要打

快訊／地方政府也能自己買疫苗　柯文哲：有困難大家一起幫忙

快訊／經濟部工業區調查員工打國產疫苗　柯文哲：政府終於不演了

快訊／新北77歲婦人打完疫苗「發燒嘔吐2天」　今清晨死亡

北市外科醫師帶小孩打AZ　柯文哲：倫理比法律重要

快訊／侯友宜找「試劑廠商」產量1千萬　等中央指令下來馬上篩檢

快訊／新北長者可跨區預約打疫苗　柯文哲：只要滿80歲都可以來

郭台銘買BNT獲蔡英文支持 侯友宜：大家全力以赴

待1天只要900元！星級飯店變「行動辦公室」再送早餐、咖啡

「未婚夫」是外科醫師！　賴雅妍周旋3男桃花炸裂

我國首家韓國銀行分行！　韓亞銀行來台設立分行獲准

獨／差1秒就沒命！高雄前今日戲院外牆坍塌畫面曝　他邊逃邊回頭

先別慌！一解「打新冠疫苗2意義」　醫苦勸：防止台灣產生新變種株

頂樓裝太陽能板賣台電！達人曝「7.5年回本」　網揭關鍵：北部別裝

博物館內唐代陶俑「長出白毛」　網笑：這貂皮大衣不錯

快訊／新北76歲男性剛打AZ疫苗「血壓突然降低」　隔日送醫後死亡

士林洗腎診所傳剩餘疫苗被迫丟掉　柯文哲：我們有發出公文

豪砸270萬「捐10台救命神器」還不夠！　羅志祥悄買防護物資挺醫護

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

稱「全台陪雙北坐牢」被罵爆　苗博雅深夜回應

疫情趨緩　衛福部：三級警戒持續進行

628可望分區解封？　行政院：現階段無法排除任何選項跟可能

疫苗開打2天逾11人猝死　陳時中「利大於弊」：目前還是建議要打

郭董深夜聲明藏玄機？　黃暐瀚：提醒陳時中

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

快訊／蔡英文感謝郭台銘：進口疫苗不是去賣場採購

陳時中親電郭台銘　承諾BNT疫苗輸入「做為企業協助政府範例」　

苗博雅失言臉書遭出征　網怒譙：不用選了滾！

陳時中坦言疫苗進貨慢　當然要表達很抱歉

苗博雅道歉「陪雙北坐牢」：換個說法可以更好

快訊／新北累計5929「中和+18今最多」　各行政區染疫數曝光

賈永婕支持醫護行動竟遭霸凌　民進黨深夜力挺

更多熱門

相關新聞

台積電奏慈善三部曲　防疫仍關懷社會散播愛心

台積電奏慈善三部曲　防疫仍關懷社會散播愛心

由於新型冠狀病毒（COVID-19）蔓延全球，各地災情嚴重。台灣自5月起疫情急遽升溫，確診病例於一個月內增加逾上千例，全國進入第三級疫情警戒。在這嚴峻的情況下，台積電慈善基金會與台積電持續在醫療、偏鄉教育與關懷弱勢等方面均投入大量資源，更以三大措施積極給予協助。

即／82歲翁打疫苗隔天發燒亡　媳悲：公公對我喊救命

即／82歲翁打疫苗隔天發燒亡　媳悲：公公對我喊救命

即／雲林2長者打AZ隔天死亡

即／雲林2長者打AZ隔天死亡

爆發疫苗緩打潮？　莊人祥曝最新數據

爆發疫苗緩打潮？　莊人祥曝最新數據

30移工隔離期間確診！科技廠快篩最新結果曝

30移工隔離期間確診！科技廠快篩最新結果曝

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染紓困預算紓困4.0時代力量邱顯智陳椒華王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕接到蔡英文來電！

傅天穎突宣布「我要結婚了」！

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

快訊／再增19例死亡！今日新增175例本土病例

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

快訊／蔡英文致電賈永婕「通話內容曝光」

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

今增175例本土「新北市87例最多」　各縣市分佈曝光！

假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　看照片傻了

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面