時力黨團喊話超量購買國際疫苗　「支持國產與增加採購並行不悖」

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院自7日起召開臨時會，力拚18日三讀通過紓困4.0特別預算案。時代力量立法院黨團總召邱顯智17日呼籲，政府在疫苗採購應該更加積極地超量部署，並且積極尋求代工的可能性，「支持國產跟增加國際疫苗採購，兩者應該並行不悖」。

▲時代力量黨團舉行記者會，就協商紓困4.0預算、疫苗採購及EUA審查提出呼籲與訴求。（圖／時代力量黨團提供）



立法院長游錫堃17日召集朝野協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜，時代力量黨團於會前舉行記者會，就紓困預算 4.0、疫苗採購及EUA審查提出呼籲。

邱顯智表示，本次紓困預算編列2600億，其中在疫苗採購的部分，結合過去編列的115億，總共有340億的預算，與美、加、澳、日各國相比為數不多，將影響超前部署或超量部署的成效。

邱顯智指出，加拿大總人口為3000萬，總共採購4億劑疫苗，人口數與台灣相近的澳洲，也採購1億餘劑，儘管衛福部聲稱國際疫苗共採購2000萬劑、國產疫苗有1000萬劑，並且不排除追加1500萬劑，然而可能還是遠遠不夠。

邱顯智再指，根據世界衛生組織（WHO）的最新報告，因應變種病毒，疫苗的採購與施打對於控制病毒覆蓋率相當重要，希望衛福部跟指揮中心能超量採購︑超量準備符合國際標準認可的疫苗。

邱顯智呼籲，除了超量部署，政府也應積極尋求代工的可能性，過去AZ曾與台灣接觸，日、韓、泰、印等國也陸續有代工經驗，台灣未來應該更加積極處理，支持國產跟增加國際疫苗採購，兩者應該並行不悖。

時代力量黨團副總召陳椒華則表示，疫苗政策事關百萬甚至千萬台灣人民的健康安全，政府在疫苗以及藥物的緊急使用授權（EUA）應該要有嚴謹並透明的討論。

陳椒華提及，高端疫苗的緊急審查將在7月進行，時力黨團要求政府應在疫苗緊急授權審查會議更加透明，應以直播方式即時公開，或是在審查結果公布時將其會議紀錄一併公布。

時代力量黨團幹事長王婉諭指出，在紓困預算中，仍有許多族群和面向被疏漏掉，時代力量黨團主張，若符合存款新台幣10萬元以下、平均每人每月生活費為當地每人每月生活費兩倍以下的條件，政府就應給予租屋族租金補助，請內政部嚴肅正視。

王婉諭也說，政府除加強節能宣導外，也應該研究調整家戶用電的夏日電價計算方式或期日，以及提出補助電費的措施。此外，過去NGO組織協助政府承擔了許多社會責任，而此時該是政府陪伴他們渡過難關的時候。

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