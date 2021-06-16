　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

怕接種疫苗引發血栓！高醫院長公布機率：跟發票中一萬差不多

▲▼高雄市政府對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

▲鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

記者柯振中／綜合報導

台灣開始大規模接種AZ疫苗，第二天傳出11起死亡案例。對此，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文16日表示，出現嚴重過敏反應，引發休克等症狀，無論是莫德納疫苗，或是AZ疫苗，都十分罕見，大約與發票中一萬元差不多。

接種疫苗的效果如何？是否有接種就能完全免疫？

[廣告]請繼續往下閱讀...

鍾飲文16日出席高雄市防疫會議，他在會議上針對民眾的疑惑，一一進行解答。他提到，接種第一劑疫苗21天以後，還是有可能染疫，但能有效預防病情加重，大幅減少住院、死亡的狀況。

鍾飲文還說，依據以色列、英國的研究報告，接種完疫苗，能降低病毒排出、傳染的機率，即便如此，接種完還是要遵守防疫新生活原則。

疫苗的副作用為何？發生機率高嗎？

鍾飲文指出，無論是莫德納，還是AZ疫苗，接種後嚴重過敏，引發休克反應，機率都相當低，約為百萬分之五到十左右，AZ疫苗產生血栓的狀況，大約是每10萬人有0.79人到3.77人，與發票中一萬元差不多。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市政府對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

鍾飲文引用美國的數據，目前已施打約3億劑默德納疫苗，其中出現800例心肌炎或包膜炎，以年輕男性較多，其他副作用則有頭痛、肌肉痛等等，隨著年齡增加而下降，但保護力不會因年齡增加而下降。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市政府對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

鍾飲文繼續說，依據疾管家的數據，台灣民眾接種AZ疫苗，發燒比率約為28％，與國外的7.9％、莫德納疫苗的15％相比較高，可能與自身感覺、接種族群有關，其他副作用則差不多。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市政府對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

若接種以後出現血栓副作用，會有什麼症狀？

至於血栓的部分，鍾飲文表示，國內案例還在少數，AZ引發的是血栓併血小板低下症候群（TTS），與一般血栓不同，可能有頭痛、視力改變、腹痛、胸痛、下肢腫脹、皮膚異常紫斑等症狀，若有發現狀況，應該立即就醫。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市政府對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

新冠疫苗可以與其他疫苗一起施打嗎？

鍾飲文說明，根據疾管署建議，若想施打新冠疫苗與其他疫苗，最好是間隔至少2周，不過依據根據美國CDC、ACIP的資料，接種之間無須間隔，因此是否施打，建議與醫師討論。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市政府對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

若第一劑接種AZ疫苗，第二劑是否可以接種其他疫苗？

鍾飲文說，有研究顯示，雖然第一劑接種AZ疫苗、第二劑接種莫德納疫苗，免疫反應可能更強，但副作用也更多，因此以目前狀況來看，若接種第一劑疫苗，沒有出現不良反應，建議第二劑接種相同的。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市政府對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

若接種肺炎鏈球菌疫苗，是否能有效防止新冠肺炎？

鍾飲文指出，目前沒有直接證據顯示，施打肺炎鏈球菌疫苗，可以預防新冠肺炎，但有部分研究顯示，大於65歲的人，施打肺炎鏈球菌疫苗，能有效減少新冠確診、住院以及死亡率，但也有研究顯示，是否施打並無差異，因此是否是因為施打肺炎鏈球菌疫苗的族群，多數為收入較高、較注意健康者，或是有其他族群特性，而非直接、間接保護，還需要進一步探討。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市政府對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）

此外，台灣開始大規模接種疫苗，至今發生11名接種的年長者猝死，引起熱烈議論。中研院生醫所兼任研究員何美鄉則說，針對兩起不相干的事件，隨機發生在同一天的機率，其實能夠運算。

何美鄉舉以前的例子，以內政部統計至去年5月底的數據，90歲以上人口約為14萬,3322人，去年該區間長者的死亡率約為千分之191，意味著無論是否有施打疫苗，每日仍會有75位90歲以上的長者，因不同的疾病往生。

何美鄉分析，若疫苗分為5天施打，覆蓋率100％，每天將有15名師打疫苗的長者，在打完同一天往生，若以50％來計算，則有7人在施打疫苗同一天身亡，純屬機率運算，運算的目的是幫助長輩釐清，別被死亡數字嚇到。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
西南風水彈灌南台！鋒面將接力「全台轉雨」　一張圖看大雨熱區
被爆強迫工業區「打國產疫苗」　經濟部緊急回應
手機充電充很久？　開啟「這模式」狂省44分鐘
恐怖私刑「浸豬籠」　綠窟潭發現大量女性骸骨
怕接種疫苗引發血栓　專家公布機率了
辰亦儒飯店健身「大聲怪叫」　民眾怒投訴：台灣過氣明星

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西南風水彈灌南台！鋒面下周接力「全台轉雨」　一張圖看大雨熱區

怕接種疫苗引發血栓！高醫院長公布機率：跟發票中一萬差不多

高鐵台北站務員確診！哥驚恐發文「全家染疫」：第一次離死亡這麼近

疫期雪上加霜！泰豐輪胎中壢廠停產　勞動局關切

聯醫陽明院區染疫醫傳「發燒40度、肺浸潤」　院方回應了

全台一覽／疫苗開打第2天「11人猝死」！女返家喝水失去意識

超商女店員「感染源不明」！簡訊找1500人廣篩　嘉義啟動社區篩檢

每瓶施打11、12人！低殘餘空針　埔榮醫院將疫苗最大化

曾在金曲「感謝太太」⋯余佩真出席同婚2週年直播　名單節目一次看

桃園移工常出入42街廓、11篩檢站大消毒　快篩持續雙軌並行

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

西南風水彈灌南台！鋒面下周接力「全台轉雨」　一張圖看大雨熱區

怕接種疫苗引發血栓！高醫院長公布機率：跟發票中一萬差不多

高鐵台北站務員確診！哥驚恐發文「全家染疫」：第一次離死亡這麼近

疫期雪上加霜！泰豐輪胎中壢廠停產　勞動局關切

聯醫陽明院區染疫醫傳「發燒40度、肺浸潤」　院方回應了

全台一覽／疫苗開打第2天「11人猝死」！女返家喝水失去意識

超商女店員「感染源不明」！簡訊找1500人廣篩　嘉義啟動社區篩檢

每瓶施打11、12人！低殘餘空針　埔榮醫院將疫苗最大化

曾在金曲「感謝太太」⋯余佩真出席同婚2週年直播　名單節目一次看

桃園移工常出入42街廓、11篩檢站大消毒　快篩持續雙軌並行

蔡阿嘎凌晨慢跑…曬對比照「別認錯山下智久」　網抖：出現症狀了

夏季飲料旺季來了！日本大廠聯名新品齊發「搶攻50億商機」

南檢外勤相驗檢察官列施打對象　衛生局：高風險符合第2類順位

賈永婕支持醫護行動竟遭霸凌　民進黨深夜力挺：譴責挑撥言論

劉品言打開鰻魚便當驚見「醬烤蟑螂」　氣炸控店家：吐得很辛苦！

西南風水彈灌南台！鋒面下周接力「全台轉雨」　一張圖看大雨熱區

初夏必買！L:A BRUKET、SABON推全新香氛身體護理系列

疫情要怪雙北市民？　他發現「綠營似乎口徑一致」

傳強迫工業區打國產疫苗？經濟部澄清：預先調查廠商意願並造冊

李康生《雪雲》闖進坎城影展！　官方評審發信讚嘆：Beautiful

生活熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

莫德納全發！陳時中回應女記者「妳很敏銳」網懂暗示了

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

超商女店員感染源不明！1500人廣篩

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

批陳時中笨！他求撤三級警戒：人民快餓死

「高端疫苗」數據好看　中研院學者揭內幕：真為國光叫屈

疫情趨緩可先降2.5級？陳時中回應了

今增167例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

台新冠病毒「自行進化Delta」！醫：傳染力50%↑

6／28降級「各處恐燒成一片」！醫曝先做1件事再考慮

「無症狀感染者」打疫苗會怎樣？台大醫86字解答了

更多熱門

相關新聞

台灣企業登報謝送AZ疫苗！　AV帝王感動發文

台灣企業登報謝送AZ疫苗！　AV帝王感動發文

日本贈送的台灣的124劑AZ疫苗日前開打，外相茂木敏充受訪時，又稱考慮提供台灣更多疫苗，引發熱議。先前曾為台灣發聲的「AV帝王」村西透導演，16日看到了台灣大企業聯合在日媒刊登的感謝廣告，他感動地在推特表示：「能報答台灣的友情，身為日本人我感到驕傲。」

南檢署相驗檢察官施打符合第2類順位

南檢署相驗檢察官施打符合第2類順位

台灣納歐盟白名單　打過疫苗可赴歐

台灣納歐盟白名單　打過疫苗可赴歐

高鐵台北站務員確診！哥驚恐：全家染疫

高鐵台北站務員確診！哥驚恐：全家染疫

刷臉投保！中壽獲准試辦　首創遠距投保神器

刷臉投保！中壽獲准試辦　首創遠距投保神器

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫新冠疫情疫苗鍾飲文何美鄉

讀者迴響

熱門新聞

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

《鳥來伯》香腸伯離世！　享壽76歲

張善為近況曝光！助理透露探視情形

莫德納全發！陳時中回應女記者「妳很敏銳」網懂暗示了

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

《鳥來伯》長青3月還作秀爆心律不整

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

新冠症狀已改變！　新排名曝光

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面