怕接種疫苗引發血栓！高醫院長公布機率：跟發票中一萬差不多

▲鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）



記者柯振中／綜合報導

台灣開始大規模接種AZ疫苗，第二天傳出11起死亡案例。對此，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文16日表示，出現嚴重過敏反應，引發休克等症狀，無論是莫德納疫苗，或是AZ疫苗，都十分罕見，大約與發票中一萬元差不多。

接種疫苗的效果如何？是否有接種就能完全免疫？

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鍾飲文16日出席高雄市防疫會議，他在會議上針對民眾的疑惑，一一進行解答。他提到，接種第一劑疫苗21天以後，還是有可能染疫，但能有效預防病情加重，大幅減少住院、死亡的狀況。

鍾飲文還說，依據以色列、英國的研究報告，接種完疫苗，能降低病毒排出、傳染的機率，即便如此，接種完還是要遵守防疫新生活原則。

疫苗的副作用為何？發生機率高嗎？

鍾飲文指出，無論是莫德納，還是AZ疫苗，接種後嚴重過敏，引發休克反應，機率都相當低，約為百萬分之五到十左右，AZ疫苗產生血栓的狀況，大約是每10萬人有0.79人到3.77人，與發票中一萬元差不多。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）



鍾飲文引用美國的數據，目前已施打約3億劑默德納疫苗，其中出現800例心肌炎或包膜炎，以年輕男性較多，其他副作用則有頭痛、肌肉痛等等，隨著年齡增加而下降，但保護力不會因年齡增加而下降。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）



鍾飲文繼續說，依據疾管家的數據，台灣民眾接種AZ疫苗，發燒比率約為28％，與國外的7.9％、莫德納疫苗的15％相比較高，可能與自身感覺、接種族群有關，其他副作用則差不多。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）



若接種以後出現血栓副作用，會有什麼症狀？

至於血栓的部分，鍾飲文表示，國內案例還在少數，AZ引發的是血栓併血小板低下症候群（TTS），與一般血栓不同，可能有頭痛、視力改變、腹痛、胸痛、下肢腫脹、皮膚異常紫斑等症狀，若有發現狀況，應該立即就醫。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）



新冠疫苗可以與其他疫苗一起施打嗎？

鍾飲文說明，根據疾管署建議，若想施打新冠疫苗與其他疫苗，最好是間隔至少2周，不過依據根據美國CDC、ACIP的資料，接種之間無須間隔，因此是否施打，建議與醫師討論。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）



若第一劑接種AZ疫苗，第二劑是否可以接種其他疫苗？

鍾飲文說，有研究顯示，雖然第一劑接種AZ疫苗、第二劑接種莫德納疫苗，免疫反應可能更強，但副作用也更多，因此以目前狀況來看，若接種第一劑疫苗，沒有出現不良反應，建議第二劑接種相同的。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）



若接種肺炎鏈球菌疫苗，是否能有效防止新冠肺炎？

鍾飲文指出，目前沒有直接證據顯示，施打肺炎鏈球菌疫苗，可以預防新冠肺炎，但有部分研究顯示，大於65歲的人，施打肺炎鏈球菌疫苗，能有效減少新冠確診、住院以及死亡率，但也有研究顯示，是否施打並無差異，因此是否是因為施打肺炎鏈球菌疫苗的族群，多數為收入較高、較注意健康者，或是有其他族群特性，而非直接、間接保護，還需要進一步探討。

▼鍾飲文對疫苗接種的疑惑，一一進行解答。（圖／高雄市政府）



此外，台灣開始大規模接種疫苗，至今發生11名接種的年長者猝死，引起熱烈議論。中研院生醫所兼任研究員何美鄉則說，針對兩起不相干的事件，隨機發生在同一天的機率，其實能夠運算。

何美鄉舉以前的例子，以內政部統計至去年5月底的數據，90歲以上人口約為14萬,3322人，去年該區間長者的死亡率約為千分之191，意味著無論是否有施打疫苗，每日仍會有75位90歲以上的長者，因不同的疾病往生。

何美鄉分析，若疫苗分為5天施打，覆蓋率100％，每天將有15名師打疫苗的長者，在打完同一天往生，若以50％來計算，則有7人在施打疫苗同一天身亡，純屬機率運算，運算的目的是幫助長輩釐清，別被死亡數字嚇到。

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