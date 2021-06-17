快訊／紓困普發每人1萬？　行政院直接給答案「沒有足夠預算」

記者陳家祥／台北報導

針對朝野立委喊話要普發現金1萬元等訴求，行政院發言人羅秉成17日明確表達拒絕的立場，他表示，政府沒有足夠的預算，現階段也沒有規劃

羅秉承說，行政院長蘇貞昌在立院的專案報告質詢時指出，因為普發現金的金額，不管是1萬還是2.4萬，不論有沒有排富，總金額在2000億到5000億之間，紓困4.0是救急濟窮，編列預算已經2600億，「沒有足夠的預算額可以再增加2000到5000億」。

蘇貞昌也強調，紓困必須考慮國家整體財政負擔等因素，現階段沒有規劃普發現金的作法。