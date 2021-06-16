馮世寬赴台東馬蘭榮家　關心疫苗注射現況

▲▼ 馮世寬親赴台東視察馬蘭榮家及東部會屬醫療機構。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬，今天(16)日上午由就養處處長厲以剛、就醫處處長陳正榮及會屬機構台東地區各首長馬蘭榮家主任楊建和、台北榮民總醫院台東分院院長趙建剛、台東縣榮民服務處處長林振生等人員陪同，慰訪馬蘭榮家及關懷榮民。

馮世寬一行人，於今日上午視導榮家保健組，了解馬蘭榮家目前之防疫現況，對於保健組成立新冠肺炎快篩站之運作量能以及台東縣衛生局即將至榮家施打新冠肺炎疫苗之作業流程及動線規劃表示滿意，也關心目前榮家疫苗注射之情況，隨後並至榮靈祠主持祭祀儀式及至佛堂上香祈福榮家住民及工作同仁身體安康、闔家平安。馮主任委員感謝全體工作同仁對榮民長者服務照顧的辛勞，馮主委也巡視台北榮民總醫院台東分院，並向每位職員嘉勉與致意。

馮世寬對於馬蘭榮家園區內「醫、養、服務」三合一完整的照顧模式，特別表示肯定，在這疫情嚴峻的時刻，工作同仁們能堅守崗位，嚴防病毒進入家區，確保住民健康，他特別要向園區內所有全力服務照顧住民的工作同仁表達感謝之意，並勉勵同仁要保重自身的身體健康，徹底落實防疫規定，如此才能守護家區為榮民長者提供安全的生活環境。

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