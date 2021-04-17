國防部預告修法：服役10年以上官兵亡故　遺族比照榮眷照顧

▲總統蔡英文去年參加八二三砲戰追思活動時，向曾經參戰的官兵、遺族表達感謝。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者林銘翰／台北報導

為加強對國軍官兵眷屬的照顧，國防部近日預告修正《兵役法》，官兵服役10年以上若不幸亡故，遺族比照榮民遺眷，由退輔會依相關法令照顧，並溯及既往，但若因酒駕、施用毒品致死、犯罪自殺或從事違法行為致死者，則不適用。

國防部指出，有鑒於軍中服現役10年以上的官兵，可向退輔會申請核認為無服務照顧期限的「第一類退除役官兵」（榮民），但未及退伍除役並向退輔會申請核認為榮民前，即不幸因病或意外等亡故者，尚無《國軍退除役官兵輔導條例》所稱的退除役官兵資格。

國防部表示，考量官兵對國家的貢獻與服役10年以上退伍除役官兵等同，其遺族除經國防部撫卹照顧外，確實有比照榮民遺眷照顧的的需要，因此修正《兵役法》第44條，增列曾服現役10年以上亡故官兵的遺族，得比照國軍退除役官兵遺眷，由退輔會依相關法令照顧的規定。

根據國防部預告《兵役法》修正草案，戰死或因公殞命者之子女，其家庭無力教養時，政府應負責教養至其成年為止；戰訓、因公殞命或服現役10年以上亡故者之遺族，比照國軍退除役官兵遺眷，由政府依相關法令妥善照顧。

然而，前項條文所定服現役10年以上亡故者，因酒後駕駛動力交通工具、施用毒品、 犯罪自殺，或從事其他違法行為致死者，則不適用之。

此外，國防部考量已服役10年以上亡故的官兵的貢獻，不因修法前後有所區別，為體現政府照顧官兵遺族的德意，也增訂《兵役法》修正案施行前已亡故的遺族得適用的規定。

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