馬蘭榮家音樂響宴　「三方樂坊」慰勞母親

▲▼ 馬蘭榮家音樂響宴，三方樂坊慰勞母親。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

一年一度的母親節即將到來，馬蘭榮譽國民之家特別安排音樂響宴活動，除了榮家自行成立之「太鼓班」音樂成果發表外並邀台東知名「三方樂坊」蒞家演出，表達對所有偉大母親的崇高謝意，參與活動的住民們聽得如癡如醉，更特別準備康乃馨花束發給在榮家的每位女性住民及員工表達謝意。

活動先由榮家太鼓班的學員努力展現學習成果，整齊的鼓聲，足見平日裡用心練習，讓人佩服。隨後三方樂坊帶來二首輕快的曲目暖場，讓住民能夠感受到溫馨愉快的氛圍，大合奏「望月想愛人」、「恰似你的溫柔」、「掌聲響起」，古典古箏演奏「煙花易冷」、高胡演奏「阿母的手」等多首曲目，演奏老師藉由悠揚的樂曲，表達對所有偉大母親的崇高謝意，參與活動的住民們聽得如癡如醉，深受感動。

馬蘭榮譽國民之家女性住民人數逐年增加，目前已有56位女性住民，而工作同仁也多半已為人母，榮家主任楊建和為了表達對住民及女性同仁之敬意及慰勉大家辛苦的為家庭及工作付出，本日特別準備康乃馨花束並一一發給在榮家的每位女性住民及員工表達謝意，此舉讓住民媽媽及女性員工們都深感窩心與驚喜。

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