台南市首波AZ疫苗拼20日打完　將再配發31000劑

▲台南市長黃偉哲指出，衛生局規劃力拼20前將首波AZ疫苗打完。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公布，全國新增167例本土確診個案，台南0確診，市長黃偉哲強調，台南防疫重點仍是疫苗接種，目標鎖定第1至3類人員、85歲以上的長者、75歲以上持有重大傷病卡民眾，以及75歲以上的原住民朋友以及第5類機構相關人員，力拼20日將疫苗施打完畢，若有餘裕，會再依照順序向下進行施打。

台南市6月12日獲配56000劑AZ疫苗，12日下午隨即展開施打，12至15日陸續協助第1至3、5類人員、85歲以上、75歲以上領有重大傷病卡或具原住民身分長者，以及洗腎病患接種，截至15日已施打23604人。

台南市12-15日施打進度部分，包含12完成長照機構96人，13-14日完成施打第1至3類及第5類（榮家、長照）人員13139人，15完成施打第1至3類共3405人、第5類機構人員1370人、第5類洗腎患者190人及第6類長者5404人。累計共23604人。

另因應17日第2批疫苗約31000劑到達，同時因應民眾反應施打交通及停車不便問題，將規劃17日開始在各社區設立至少5處中型施打站，讓長者能夠便利就近施打。

黃偉哲再次提醒民眾，疫苗施打後建議休息30分鐘再離開施打地點，注射後可能會出現注射處腫痛、疲倦、頭痛、關節肌肉痠痛、體溫升高、畏寒及噁心症狀，這些症狀隨年齡增加而減少，通常輕微並在數天內消失。如出現發燒（≧38℃）持續超過48小時、嚴重過敏如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等情形應盡速就醫。14天內如有嚴重呼吸困難、胸腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀紫等症狀者，應立即就醫。

▲衛生局長許以霖指出，17日將再配發台南市約31000劑疫苗，將依序加快施打。

另外，有血小板減少或凝血異常、免疫功能不全、懷孕或可能懷孕及哺乳中情形者，需經醫師評估後再施打；正在發燒或急性嚴重疾病、短期內曾接種其他疫苗者應暫緩施打；曾對疫苗過敏，18歲以下青年，曾發生血栓合併血小板低下症後群者則不可施打。

另外，針對台南科學園區快篩站篩檢成果部分，自6月9日至6月15日南科快篩站共快篩5938人，有10位出現快篩陽性反應，但後經PCR檢測均為陰性。16日開始媒合胸腔病院及企業持續在南科快篩站進行篩檢，往後會由企業及醫療院所合作提供快篩服務，若篩檢出現陽性，則會由市府衛生局協助後續PCR篩檢及就醫。

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