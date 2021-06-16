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台東連6天零確診　8000劑疫苗中午為止已為9成民眾施打

▲ 台東維持「嘉玲」，8000劑疫苗中午為止已為9成民眾施打。(圖/台東縣政府提供)

▲▼台東維持「嘉玲」，8000劑疫苗中午為止已為9成民眾施打。(圖/台東縣政府提供， 下同)

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(16)日連續6天0確診，維持累計22例確診個案。台東縣長饒慶鈴下午召開疫情記者會說明8,000劑疫苗接種狀況，自昨(15)日上午8點開始至今日中午已完成9成民眾施打，下午將繼續施打，而台東縣內警察與消防同仁的施打率至今也已接近9成。

饒慶鈴在疫情記者會中表示，台東連續6天0確診，感謝鄉親配合減少連假返鄉，也一起執行防疫相關工作與措施。端午連假從11日晚間到14日下午，臺東火車站快篩257人全部陰性；台東機場12至14日快篩88人、至昨(15)日共累計295人，也全數陰性。

針對疫苗接種，饒慶鈴也說明首波AZ疫苗施打狀況，昨日開打一開始出現動線不夠順暢、系統連線不穩而塞車等情況，經過滾動式檢討、徹夜改善，加派志工人力、調整動線，今日全縣17個快打站皆運作順暢。自昨日開始至今日中午已完成9成民眾接種，下午也將繼續施打。

▲▼ 台東維持「嘉玲」，8000劑疫苗中午為止已為9成民眾施打。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 台東維持「嘉玲」，8000劑疫苗中午為止已為9成民眾施打。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，中央這一波開放1到5類對象施打，台東符合資格者至少有3萬人，先前撥補5,100劑加上此次8,000劑，數量仍不足以提供所有符合資格的對象施打。所以縣府委請村里長初步調查，很感謝村里長的協助，確認村里內符合資格且有意願施打的長輩名單，目前這些長輩已達到8成接種率。另外，台東第一線的警察、消防同仁施打率至今也已接近9成。

饒慶鈴提到，中央昨日公布將再撥補台東4,000劑疫苗，另提出「離島-偏遠地區擴大接種計畫」，預計額外撥補台東1,000劑疫苗，待中央確定計畫內容及規劃方向，縣府將會立刻提案爭取。至於民眾反映非設籍台東75歲以上的長輩、洗腎患者或養護機構的住民是較高風險的族群，因為行動不便希望提供到宅施打服務，縣府也在整體規劃新一波的疫苗接種計畫中。

最後也提醒民眾持續注意長者接種疫苗後的身體狀況。疫苗注射後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛等，通常輕微並於數天內消失；如有呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫。

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