全聯新推「蜜鳳梨吐司」！吳寶春聯名2款麵包618起限時開賣

▲全聯READ BREAD攜手吳寶春推出新款聯名麵包「蜜鳳梨吐司」。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯READ BREAD攜手吳寶春推出2款全新聯名麵包，其中「蜜鳳梨吐司」將在6/18至7/1於生鮮門市限時販售，而6/25將上市「苦茶油佛卡夏」，此次更與屏東慈惠善導書院、陽光社會福利基金會公益團體合作，讓消費者買麵包就能協助偏鄉孩童翻轉人生。

全聯自2019年啟動「夢想福利社」，特別與社福機構合作，藉由機構提供的安心無虞原料，加上全聯通路優勢研發品項，製作出產品，同時可在全台上千間門市販售，讓社福機構自力更生的故事被看見，增加曝光度及收入；消費者也有更便利的管道購買，將公益融入於日常生活。

其中屏東善導書院由一群單親媽媽主持，藉由輔導在地偏鄉兒童、結合在地農民栽種無毒作物，再將販售收成作物的所得，提供在地弱勢兒童的課輔、三餐還有技職教育的方式，幫助單親、隔代教養的孩子在無助的環境中找到希望。

全聯表示，2019年就與善導書院合作，當時用孩童自種的金鑽鳳梨製成夏日甜品，因種植過程不施用農藥、化肥、除草劑，種出的鳳梨一顆顆香氣撲鼻、口味甜蜜，食材本身相當優質，製成的甜品也頗受好評。

因此，今年READ BREAD「蜜鳳梨吐司」同樣嚴選台農17號金鑽鳳梨，以蜜漬工法製成，結合多道工序完成的黃金比例風味，鳳梨滋味酸酸甜甜很清爽，讓人一口接一口，6/18~7/1於將全聯生鮮店限定販售。

▲「苦茶油佛卡夏」限定販售。（圖／全聯提供）

另外，READ BREAD也與陽光基金會合作推出「苦茶油佛卡夏」，使經過與吳寶春的創意發想，用該基金會檳榔廢園轉作油茶樹計畫的產品「大果苦茶油」為原料，並用義式傳統工法製作出佛卡夏麵包，等於融合中西，讓口感柔韌有勁，微帶香脆，6/25~7/1限定販售。

業者也提到，近來政府推出的「孩童家庭防疫補貼」申請，6/18起民眾也可至全台上千家全聯門市，設有國泰世華銀行實體ATM，直接操作機台領取，方便民眾申請，預計可領取至9/30日。

而618購物節即將來臨，除了全聯推出限時3天618元開搶「萬元夢幻逸品」活動，愛買線上購物蝦皮商城平台也推出全館萬件商品2.8折起，還有iPhone 12超殺價，領券最高再折2600元。

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